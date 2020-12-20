İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Kefaret Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Kefaret Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Kefaret Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 20.12.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 19:20
Kefaret Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Takip Et:

Kefaret Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kefaret dizisinin oyuncu olarak Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay ve Yurdaer Okur yer aldı ve dizi çekim mekânının neresi olduğu hayranlarının merakını uyandırdı. Pek çok televizyonda kullanıldığı için İstanbul, "Kurtuluş" dizisinin çekim yeri olarak seçildi. Mümkün olduğunca İstanbul'un doğal ortamını kullanmaya çalışılıyor.

Kefaret Dizisi Mekanları Neresi?

25 Film'in yapımcılığını üstlendiği yönetmen koltuğunda, Mesude Erarslan'ın oturduğu dizi fragmanının yayınlanmasıyla büyük merak uyandırdı.  Seyirci çekim yeri ve temasını merak ediyor. Dizi için Ortaköy, Sarıyer, Nişantaşı gibi elit ve lüks alanlar seçilse de doğal manzara sıklıkla kullanılıyor. Dizi sahnelerinde çekim hız kesmeden devam ediyor.

Göl Orman Nerede?

Birçok dizide pek çok sahneye ev sahipliği yapan Göl Orman, doğal güzelliği ve yemyeşil doğası ile izleyenleri cezbetti. Birçok izleyici bu doğal çevrenin nerede olduğunu ve oraya nasıl ulaşılacağını incelemeye başladı. Kefaret dizisinde kullanılan Göl Orman, İstanbul'da da yer alıyor.

Kefaret Dizisi Setine İzleyici Olarak Gidilebiliyor Mu?

Hemen hemen tüm diziler gibi koronavirüs için çok önemli önlemler aldı ve kamera önü ve arkasındaki tüm personel dikkatli çalışmaya devam ediyor. Olası virüs bulaşmasını önlemek için izleyicilerin dizi setine girilmesine izin verilmez.



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaretDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Popüler Haberler

Kefaret Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Kadayıflı muhallebi tatlı tarifi! En kolay şerbetli tatlı tarifi
Turkcell bedava internet kampanyası
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Aydan Koptur kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 20 Aralık 2020 Pazar konut kredisi yeni faiz oranları
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 20 Aralık 2020 Pazar
SGK'dan 2200 TL ödeme müjdesi!
2020 Starbucks Çalışma Saatleri!
2019 İşkur işsizlik maaşları ne kadardır?
Blu TV Sokağın Çocukları dizisi sezon finali yapıyor!
Kapanmadan Kazan 26 Haziran Çarşamba neden yayınlanmadı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Elektrik Elektronik Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Denizlispor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, Denizlispor-Alanyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?
Emanet izlendi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Ziraat mühendisi nedir, ne iş yapar? Ziraat mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.