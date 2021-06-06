Kefaret 30.bölüm fragmanı ve 13 Haziran 2021 Pazar özeti Fox TV

Kefaret 30.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı Fox TV ekranlarında izleyici izleyiciyle buluşuyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen Kefaret 30.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı Kefaret 30.bölüm izle 13 Haziran 2021 Pazar günü yeni bölümüyle Fox TV’de yayınlanacak.

Kefaret 30.bölüm fragmanı

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kefaret dizisi 30.yeni bölüm canlı yayın 13 Haziran 2021 Pazar günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Kefaret 30.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 30.bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığın haberimizden izleyebilirsiniz.

Her bölümü çok beğenilen dizinin sevenleri sık sık yapılan yayın değişiklikleri nedeniyle Kefaret bu hafta yayınlanacak mı, Kefaret yeni bölümde ne olacak ve Kefaret son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Fox TV canlı yayın akışında bu hafta Pazar günü Kefaret yeni bölüm yer aldı. Kefaret saat 20:00’de yayınlanacak.

Kefaret son bölümde ne oldu?

Sinan Mehdi’yi tuzağa düşürecektir. Ayşe Hanım büyük sırrını açıklayacak. Zeynep, Sude’yi kaybetmemek adına Selena’yı oyuna getirecek. Bu sırada Fulya’nın Selena için farklı planları vardır. Arzu bebeğini kaybetme tehlikesi nedeniyle çok üzgündür. Alp Meltem’in içindeki iyiliği ortaya çıkarmak istese de bunu başaramaz.

Zeynep, Meltem’in çocuk yuvasında çalışmaya başlar. Ayşe, Sude’yi kaybetmenin verdiği acıyla felç geçirir. Sinan Tolga’yı Amerikan güçlerine teslim edip Mehdi’nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet Arzu’ya ulaşmaya çalışsa da bu hiç kolay olmayacaktır.

Fox TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni Zeynep beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Kefaret dizi oyuncuları

Sinan komiser Zeynep’i terk etmedi. Sinan Zeynep’e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri alır.

Mert Fırat,

Yurdaer Okur,

Nurgül Yeşilçay,

Ege Kökenli,

Mine Kılıç,

Tolga Güleç,

Özge Özacar.