Kefaret 29.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Fox TV

Kefaret 29.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı Fox TV ekranlarında izleyici izleyiciyle buluşuyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen Kefaret 29.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı Kefaret 29.bölüm izle 6 Haziran 2021 Pazar günü yeni bölümüyle Fox TV’de yayınlanacak.

Kefaret 29.bölüm fragmanı

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kefaret dizisi 29.yeni bölüm canlı yayın 6 Haziran 2021 Pazar günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Kefaret 29.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 29.bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığın haberimizden izleyebilirsiniz.

Her bölümü çok beğenilen dizinin sevenleri sık sık yapılan yayın değişiklikleri nedeniyle Kefaret bu hafta yayınlanacak mı, Kefaret yeni bölümde ne olacak ve Kefaret son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Fox TV canlı yayın akışında bu hafta Pazar günü Kefaret yeni bölüm yer aldı. Kefaret saat 20:00’de yayınlanacak.

Kefaret son bölümde ne oldu?

Zeynep, Meltem’in çocuk yuvasında çalışmaya başlar. Ayşe Sude’yi kaybetmenin verdiği acıyla felç geçirir. Sinan, Tolga’yı Amerikan emniyet güçlerine teslim eder. Daha sonra Mehdi’nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet Arzu’ya ulaşmak için çalışır.

Mahkeme Sude’nin velayetini Selena’ya verir. Ailesi Sude’yi kaybetmenin verdiği acıyla karşı karşıyadır. Ahmet Arzu’yu bebeklerini doğurmak için ikna etmeye çalışır. Meltem Alp’in ilgisini çekmek için tatil organizasyonu yapar. Münevver evlilik hayatına uyum sağlamakta zorlanmaktadır.

Fox TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni Zeynep beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser Zeynep’i terk etmedi. Sinan Zeynep’e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri alır.

Kefaret dizi oyuncuları

Mert Fırat,

Yurdaer Okur,

Nurgül Yeşilçay,

Ege Kökenli,

Mine Kılıç,

Tolga Güleç,

Özge Özacar.​