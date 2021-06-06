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Kefaret 29. bölüm Fox TV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kefaret yeni son bölüm izle

Kefaret 29.bölümüyle Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan Kefaret tek parça ve kesintisiz olarak 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 20:00’de Fox TV’den ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri Kefaret yeni bölüm canlı izle, Kefaret son bölümü ne zaman sorularını araştırıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 21:19
Kefaret 29. bölüm Fox TV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kefaret yeni son bölüm izle
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Fox TV’nin yeni sezona damga vuran dizisi Kefaret yeni bölüm 29.bölüm izle 6 Haziran 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Canlı yayın Kefaret izle yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı dizinin son bölümü çok beğenilmişti.

Kefaret 29.bölüm 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 20:00’de Fox TV’de ekranlara gelecek.

Kefaret 29.bölüm özeti

Sinan Mehdi’yi tuzağa düşürecektir. Ayşe Hanım büyük sırrını açıklayacak. Zeynep, Sude’yi kaybetmemek adına Selena’yı oyuna getirecek. Bu sırada Fulya’nın Selena için farklı planları vardır. Arzu bebeğini kaybetme tehlikesi nedeniyle çok üzgündür. Alp Meltem’in içindeki iyiliği ortaya çıkarmak istese de bunu başaramaz.

Zeynep, Meltem’in çocuk yuvasında çalışmaya başlar. Ayşe, Sude’yi kaybetmenin verdiği acıyla felç geçirir. Sinan Tolga’yı Amerikan güçlerine teslim edip Mehdi’nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet Arzu’ya ulaşmaya çalışsa da bu hiç kolay olmayacaktır.

Kefaret son bölüm özet

Zeynep, Meltem’in çocuk yuvasında çalışmaya başlar. Ayşe Sude’yi kaybetmenin verdiği acıyla felç geçirir. Sinan, Tolga’yı Amerikan emniyet güçlerine teslim eder. Daha sonra Mehdi’nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet Arzu’ya ulaşmak için çalışır.

Mahkeme Sude’nin velayetini Selena’ya verir. Ailesi Sude’yi kaybetmenin verdiği acıyla karşı karşıyadır. Ahmet Arzu’yu bebeklerini doğurmak için ikna etmeye çalışır. Meltem Alp’in ilgisini çekmek için tatil organizasyonu yapar. Münevver evlilik hayatına uyum sağlamakta zorlanmaktadır.

Kefaret 29.bölüm tek parça, HD izlemek için tıklayınız.

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni olan Zeynep, beş yıl önce iki çocuğu ve doktor eşi Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabaya taşınır. Ancak Ahmet eşini ve çocuklarını terk etti. Hayatı tepe taklak olan Zeynep zaman içinde kendisini ve çocuklarını toparladı. Bu sırada Zeynep’in karşısına Sinan komiser çıkar. Sinan Komiser Zeynep’i terk etmediği gibi ona beslediği aşk nedeniyle işini de kaybetti. Sinan ve Zeynep bir arada kalarak başlarına gelen tüm engellerle mücadeleye başlar ve kaybettiği her şeyi geri alırlar.

Kefaret oyuncu kadrosu

Kefaret’in başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat’ın yer aldığı dizide bu üçlüye Özge Özacar, Ege Kökenli, Efe Deprem, Mine Kılıç, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Defne Günay gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Kefaret 29.bölüm full izle ne zaman, saat kaçta?

Kefaret 29.bölüm 6 Haziran Pazar günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizi her hafta Pazar günleri yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kefaret nerede çekiliyor?

Kefaret dizisinin çekimleri İstanbul’un Sarıyer semtinde çekiliyor. Bazı bölümlerde farklı semtler kullanılsa da dizinin çekimleri genel olarak Sarıyer ve Nişantaşı’nda gerçekleştiriliyor.

 



Son Güncelleme: 06.06.2021 21:19
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Fox TvKefaret
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