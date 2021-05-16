Kefaret 27.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV

Kefaret 127.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı Fox TV ekranlarında izleyici izleyiciyle buluşuyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen Kefaret 27.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı Kefaret 27.bölüm izle 23 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle Fox TV’de yayınlanacak.

Kefaret 27.bölüm fragmanı

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kefaret dizisi 27.yeni bölüm canlı yayın 23 Mayıs 2021 Pazar günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Kefaret 27.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 27.bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığın haberimizden izleyebilirsiniz.

Her bölümü çok beğenilen dizinin sevenleri sık sık yapılan yayın değişiklikleri nedeniyle Kefaret bu hafta yayınlanacak mı, Kefaret yeni bölümde ne olacak ve Kefaret son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Fox TV canlı yayın akışında bu hafta Pazar günü Kefaret yeni bölüm yer aldı. Kefaret saat 20:00’de yayınlanacak.

Kefaret son bölümde ne oldu?

Arzu kızını görmek için çok büyük bir risk alır. Zeynep, Sude’yi kaybetmemek adına çok zor bir hukuki sürece girer. Münevver ve Kadir ise evliliklerindeki sorunu çözmek için terapiste gider. Meltem güzel ve parıltılı bir hayata doğru yol almaktadır.

Zeynep ve Sinan balayında romantik anlar yaşar. Arzu Ahmet’in evinde kendisine getirilen sınırlardan dışarı çıkarak Elif’i görmek içim çok büyük bir risk alır. Alp Meltem’i ailesiyle tanıştırmak adına ısrar edecektir.

Fox TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni Zeynep beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Kefaret dizi oyuncuları

Sinan komiser Zeynep’i terk etmedi. Sinan Zeynep’e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri alır.

Mert Fırat,

Yurdaer Okur,

Nurgül Yeşilçay,

Ege Kökenli,

Mine Kılıç,

Tolga Güleç,

Özge Özacar.