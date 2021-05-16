İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Kefaret 27.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV

Kefaret 27.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kefaret son bölüm izleyicilerden tam not almıştı. Son bölümün ardından Kefaret yeni bölüm özeti merak konusu oldu. Kefaret 27.bölüm fragmanını ful hd kalitede haberimizde bulabilirsiniz. Kefaret 23 Mayıs 2021 Pazar günü 27.yeni bölümüyle yayınlanacak. Kefaret 27.bölüm fragmanı HD izle şeklinde haberimizden izleyebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 23:20
Kefaret 27.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
Takip Et:

Kefaret 127.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı Fox TV ekranlarında izleyici izleyiciyle buluşuyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen Kefaret 27.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı Kefaret 27.bölüm izle 23 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle Fox TV’de yayınlanacak.

Kefaret 27.bölüm fragmanı

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kefaret dizisi 27.yeni bölüm canlı yayın 23 Mayıs 2021 Pazar günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Kefaret 27.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 27.bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığın haberimizden izleyebilirsiniz.

Her bölümü çok beğenilen dizinin sevenleri sık sık yapılan yayın değişiklikleri nedeniyle Kefaret bu hafta yayınlanacak mı, Kefaret yeni bölümde ne olacak ve Kefaret son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Fox TV canlı yayın akışında bu hafta Pazar günü Kefaret yeni bölüm yer aldı. Kefaret saat 20:00’de yayınlanacak.

Kefaret son bölümde ne oldu?

Arzu kızını görmek için çok büyük bir risk alır. Zeynep, Sude’yi kaybetmemek adına çok zor bir hukuki sürece girer. Münevver ve Kadir ise evliliklerindeki sorunu çözmek için terapiste gider. Meltem güzel ve parıltılı bir hayata doğru yol almaktadır.

Zeynep ve Sinan balayında romantik anlar yaşar. Arzu Ahmet’in evinde kendisine getirilen sınırlardan dışarı çıkarak Elif’i görmek içim çok büyük bir risk alır. Alp Meltem’i ailesiyle tanıştırmak adına ısrar edecektir.

Fox TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni Zeynep beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser Zeynep’i terk etmedi. Sinan Zeynep’e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri alır.

Kefaret dizi oyuncuları

Mert Fırat,

Yurdaer Okur,

Nurgül Yeşilçay,

Ege Kökenli,

Mine Kılıç,

Tolga Güleç,

Özge Özacar.



Son Güncelleme: 16.05.2021 23:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanFox TvKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları
Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Kefaret 27.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
Teşkilat 12.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2021 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Bugün hangi maçlar var? 16 Mayıs 2021 Pazar maç programı
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Yemin 338. Bölüm izle 16 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Teşkilat dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Teşkilat dizisi izlendi mi tutuldu mu?
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Tamer Karadağlı Savaşçı dizisinden ayrılıyor mu? Tamer Karadağlı yeni bir projeyle mi anlaştı?
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mayıs 2021
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
Yemin 339.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 16 Mayıs 2021 Pazar
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.