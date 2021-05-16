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Kefaret 26. bölüm Fox TV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kefaret yeni son bölüm izle

Kefaret 26.bölümüyle Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan Kefaret tek parça ve kesintisiz olarak 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20:00’de Fox TV’den ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri Kefaret yeni bölüm canlı izle, Kefaret son bölümü ne zaman sorularını araştırıyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 23:34
Kefaret 26. bölüm Fox TV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kefaret yeni son bölüm izle
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Fox TV’nin yeni sezona damga vuran dizisi Kefaret yeni bölüm 26.bölüm izle 16 Mayıs 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Canlı yayın Kefaret izle yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı dizinin son bölümü çok beğenilmişti.

Kefaret 26.bölüm 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20:00’de Fox TV’de ekranlara gelecek.

Kefaret 26.bölüm özeti

Arzu kızını görmek için çok büyük bir risk alır. Zeynep, Sude’yi kaybetmemek adına çok zor bir hukuki sürece girer. Münevver ve Kadir ise evliliklerindeki sorunu çözmek için terapiste gider. Meltem güzel ve parıltılı bir hayata doğru yol almaktadır.

Zeynep ve Sinan balayında romantik anlar yaşar. Arzu Ahmet’in evinde kendisine getirilen sınırlardan dışarı çıkarak Elif’i görmek içim çok büyük bir risk alır. Alp Meltem’i ailesiyle tanıştırmak adına ısrar edecektir.

Kefaret son bölüm özet

Kadir, Münevver’in evini geri almak isterken bir anda ortaya çıkan motosikletli kişi evin yeni sahiplerine karşı adeta savaş açar. Arzu ise para kazanmak için denemediği şey kalmamış gibi yine arayışlardadır. Meltem, Alp ile birlikte yeni bir anlaşma yapar ve yeni hayatına başlamak ister. Bunların yanı sıra kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Sude’nin hayatı onun tek akrabası olduğunu iddia eden kişinin ortaya çıkmasıyla çok farklı bir noktaya gider.

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni olan Zeynep, beş yıl önce iki çocuğu ve doktor eşi Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabaya taşınır. Ancak Ahmet eşini ve çocuklarını terk etti. Hayatı tepe taklak olan Zeynep zaman içinde kendisini ve çocuklarını toparladı. Bu sırada Zeynep’in karşısına Sinan komiser çıkar. Sinan Komiser Zeynep’i terk etmediği gibi ona beslediği aşk nedeniyle işini de kaybetti. Sinan ve Zeynep bir arada kalarak başlarına gelen tüm engellerle mücadeleye başlar ve kaybettiği her şeyi geri alırlar.

Kefaret oyuncu kadrosu

Kefaret’in başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat’ın yer aldığı dizide bu üçlüye Özge Özacar, Ege Kökenli, Efe Deprem, Mine Kılıç, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Defne Günay gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Kefaret 26.bölüm full izle ne zaman, saat kaçta?

Kefaret 26.bölüm 16 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizi her hafta Pazar günleri yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kefaret nerede çekiliyor?

Kefaret dizisinin çekimleri İstanbul’un Sarıyer semtinde çekiliyor. Bazı bölümlerde farklı semtler kullanılsa da dizinin çekimleri genel olarak Sarıyer ve Nişantaşı’nda gerçekleştiriliyor.

Kefaret 26.bölüm tek parça, HD izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 16.05.2021 23:34
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaret
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