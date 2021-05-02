Kefaret 25.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV

Kefaret 10.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı Fox TV ekranlarında izleyici izleyiciyle buluşuyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen Kefaret 25.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı Kefaret 25.bölüm izle 9 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle Fox TV’de yayınlanacak.

Kefaret 25.bölüm fragmanı

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kefaret dizisi 25.yeni bölüm canlı yayın 9 Mayıs 2021 Pazar günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Kefaret 25.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 25.bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığın haberimizden izleyebilirsiniz.

Her bölümü çok beğenilen dizinin sevenleri sık sık yapılan yayın değişiklikleri nedeniyle Kefaret bu hafta yayınlanacak mı, Kefaret yeni bölümde ne olacak ve Kefaret son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Fox TV canlı yayın akışında bu hafta Pazar günü Kefaret yeni bölüm yer aldı. Kefaret saat 20:00’de yayınlanacak.

Kefaret yeni bölümde ne olacak?

Kadir Münevver’in kaçırılmasının ardından evini satıp fidye olarak vermişti. Evini kaybeden Kadir, evi geri almak için uğraşmaktadır. Ancak evin yeni sahibi motosikletli kişi ortaya çıkar. Arzu ise para kazanmanın yollarını araştırmaya devam ediyor. Meltem ise yeni hayatına başlamak için Alp ile bir anlaşma yapar. Olanlardan bir haber olan Sude yeni bir hayata adım atmaya hazırlanırken, karşısına çıkan ve hayatta kalan tek akrabası olduğu söyleyen kişi nedeniyle çok şaşkındır.

Kefaret son bölümde ne oldu?

Sinan ve Emre tefecinin kızı Nisa tarafından kaçırılan Zeynep ve Münevver’i bulmak için plan yapar. Zeynep’in kendilerine bıraktıkları ipuçlarıyla hedefe çok yaklaşan ikili, Nisa’nın olanları öğrenmesiyle suya düşer. Bu sırada Kadir, olanlardan habersiz bir şekilde istenen fidyeyi Nisa’ya verir. Nisa parayı Kadir’den alır ancak kızları alıp kaçar.

Sinan ise Nisa’nın kendilerini öğrenmesinin ardından fidyeyi vermeyi kabul edip evini satar. Ancak serbest kalan Münevver geldiğinde Sinan’ın evi satmasına çok sinirlenir.

Kefaret dizi konusu ne?

Müzik öğretmeni Zeynep beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Kefaret dizi oyuncuları

Sinan komiser Zeynep’i terk etmedi. Sinan Zeynep’e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri alır.

Mert Fırat,

Yurdaer Okur,

Nurgül Yeşilçay,

Ege Kökenli,

Mine Kılıç,

Tolga Güleç,

Özge Özacar.