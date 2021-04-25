Kefaret 23.bölüm full izle

Kefaret dizisinin 23. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Kadir, Münevver’in evini almak için uğraşırken gizemli bir motosiklet evin yeni sahibini rahatsız eder. Meltem, Alp ile bir anlaşma yaparak yeni bir hayata başlarken Arzu para kazanmanın yollarını arar. Sude’nin hayatta kalan tek akrabası olduğunu iddia eden birisinin ortaya çıkması ise herkesi şaşırtır.

Kefaret 23. bölüm full izlemek için:

Dizinin oyuncu kadrosu

Zeynep Gökmen – Nurgül Yeşilçay

Sinan Demir – Mert Fırat

Ahmet Çınarlı – Yurdaer Okur

Meltem Serez – Özge Özacar

Nil Anıl – Ege Kökenli

Arzu Kendir – Mine Kılıç

Münevver Demir – Ayşegül Cengiz

Zeki Köse – Tolga Güleç

