Kefaret 23.bölüm full izle

Kefaret dizisinin 23. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Kadir, Münevver’in evini almak için uğraşırken gizemli bir motosiklet evin yeni sahibini rahatsız eder. Meltem, Alp ile bir anlaşma yaparak yeni bir hayata başlarken Arzu para kazanmanın yollarını arar. Sude’nin hayatta kalan tek akrabası olduğunu iddia eden birisinin ortaya çıkması ise herkesi şaşırtır.
Kefaret 23. bölüm full izlemek için:https://www.foxplay.com.tr/Kefaret/izle
Dizinin oyuncu kadrosu
Zeynep Gökmen – Nurgül Yeşilçay
Sinan Demir – Mert Fırat
Ahmet Çınarlı – Yurdaer Okur
Meltem Serez – Özge Özacar
Nil Anıl – Ege Kökenli
Arzu Kendir – Mine Kılıç
Münevver Demir – Ayşegül Cengiz
Zeki Köse – Tolga Güleç
Son Güncelleme: 25.04.2021 22:43