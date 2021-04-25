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Kefaret 23.bölüm full izle

Fox TV’nin sevilen yapımlarından Kefaret dizisinin 23. bölümü yayınlandı. Kefaret dizisinin son bölümünde Arzu para kazanmak için çabalamaya devam ediyor. 25 Nisan 2021 Pazar günü Kefaret dizisi hakkında tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 22:43
Kefaret 23.bölüm full izle
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Kefaret dizisinin 23. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Kadir, Münevver’in evini almak için uğraşırken gizemli bir motosiklet evin yeni sahibini rahatsız eder. Meltem, Alp ile bir anlaşma yaparak yeni bir hayata başlarken Arzu para kazanmanın yollarını arar. Sude’nin hayatta kalan tek akrabası olduğunu iddia eden birisinin ortaya çıkması ise herkesi şaşırtır.

Kefaret 23. bölüm full izlemek için: 

 https://www.foxplay.com.tr/Kefaret/izle

Dizinin oyuncu kadrosu

Zeynep Gökmen – Nurgül Yeşilçay

Sinan Demir – Mert Fırat

Ahmet Çınarlı – Yurdaer Okur

Meltem Serez – Özge Özacar

Nil Anıl – Ege Kökenli

Arzu Kendir – Mine Kılıç

Münevver Demir – Ayşegül Cengiz

Zeki Köse – Tolga Güleç




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
KefaretKefaret Son BölümFox Tv
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