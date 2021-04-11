İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Kefaret 21. Bölüm tek parça izle 11 Nisan 2021 Pazar

Fox Tv'de pazar akşamları ekranlara gelen Kefaret dizisinin 21.bölümü 11 Nisan akşamı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde gerçekleşecek olaylar merak ediliyor. Son bölümdeki olaylar nefes kesti. Kefaret 21.bölümde ne oldu? Bu haberimizde Kefaret dizisi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...

11 Nisan 2021 Pazar 21:43
Kefaret 21. Bölüm tek parça izle 11 Nisan 2021 Pazar
Takip Et:

Fox Tv’de yayınlanan Kefaret dizisinin 21.bölümü 11 Nisan Pazar akşamı ekrana geliyor.

20.bölüm

Hapishanede hayatta kalma mücadelesi veren Zeynep’in kurtulması için Sinan, Arzu’nun teklifini kabul eder. Fulya temize çıkıp evine döner. Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer’i aramaya başlar. Kadir ise oğlunun kumarda kaybettiği paralardan dolayı ölüm tehditleri alır. Zafer ,teslim edildiği sırada Sinan sözünü tutarak Arzu’nun kaçmasına göz yumar. Zeynep, özgürlüğe kavuşurken ,Sinan ,Arzu’yu kaçırdığı için suç işlemiş olur ve istifasını verir. Zeynep eve gelir gelmez Meltem’i kovar. Sinan ise Arzu’nun peşine düşmüştür

Dizinin 21.bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Kefaret/bolumler




Son Güncelleme: 11.04.2021 21:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KefaretKefaret 21.bölümFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vav Tv kimindir? Vav TV nasıl izlenir, frekansı ne? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV, Kablo TV ve Vodafone TV bilgileri
Vav Tv kimindir? Vav TV nasıl izlenir, frekansı ne? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV, Kablo TV ve Vodafone TV bilgileri
Vav Tv frekans bilgileri ve kanal ayarları
Vav Tv frekans bilgileri ve kanal ayarları
11 Nisan Pazar 2021 reyting sonuçları
11 Nisan Pazar 2021 reyting sonuçları
Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne, ne zaman dönecek?
Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne, ne zaman dönecek?
Show TV Ramo ne zaman final yapıyor?
Show TV Ramo ne zaman final yapıyor?
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

Kefaret 21. Bölüm tek parça izle 11 Nisan 2021 Pazar
Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?
Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?
Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Selena dizisinin Zülfikar'ı Ümit Erdim'in hayat hikayesi!
Vav Tv kimindir? Vav TV nasıl izlenir, frekansı ne? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV, Kablo TV ve Vodafone TV bilgileri
KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama
Oje sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek günah mı?
BB Erzurumspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor 2 – 4 BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Akıncı ATV yeni bölüm, son bölüm izle - ATV 19 Mart 2021 Cuma Akıncı 12. bölüm canlı izle
Xiaomi Türkiye fabrikası nerede açılıyor? Xiaomi Türkiye fabrika adresi
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 187. bölüm canlı izle
YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? Online diploma sorgulama işlemleri
Kolay krediler nerelerden alınabilir? 2021
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
İlk defa ev sahibi olacaklar için devlet destekleri nelerdir? 2021 Konut hesabı nasıl açılır?
Arıza dizisi Seda karakteri kimdir? Eda Şölenci kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin'in hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.