Kefaret 21. Bölüm tek parça izle 11 Nisan 2021 Pazar

Fox Tv’de yayınlanan Kefaret dizisinin 21.bölümü 11 Nisan Pazar akşamı ekrana geliyor.

20.bölüm

Hapishanede hayatta kalma mücadelesi veren Zeynep’in kurtulması için Sinan, Arzu’nun teklifini kabul eder. Fulya temize çıkıp evine döner. Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer’i aramaya başlar. Kadir ise oğlunun kumarda kaybettiği paralardan dolayı ölüm tehditleri alır. Zafer ,teslim edildiği sırada Sinan sözünü tutarak Arzu’nun kaçmasına göz yumar. Zeynep, özgürlüğe kavuşurken ,Sinan ,Arzu’yu kaçırdığı için suç işlemiş olur ve istifasını verir. Zeynep eve gelir gelmez Meltem’i kovar. Sinan ise Arzu’nun peşine düşmüştür

Dizinin 21.bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Kefaret/bolumler