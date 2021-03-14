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Kefaret 17. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm Fox TV Kefaret yeni bölüm canlı izle

Fox Tv'nin sevilen dizisi Kefaret 14 Mart Pazar akşamı ekranlara geliyor. Dizinin her bölümünde gerçekleşen olaylar izleyiciler tarafından merakla izleniyor. 17.bölümü ekranlara gelecek olan dizi ile alakalı tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

14 Mart 2021 Pazar 22:20
Kefaret 17. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm Fox TV Kefaret yeni bölüm canlı izle
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 Fox Tv’nin Kefaret adlı dizisi 14 Mart Pazar günü saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Son bölümde ne oldu?

Polis baskınından haberi olan Arzu ortadan kaybolurken, Sinan Ahmet’i gözaltına alıp emniyete götürür. Sude yeni yuvasında hayatına alışmaya çalışır. Zeynep ise Sude’yi geri almak için hukuki yolları denemeye çalışır fakat koruyucu anne olma başvurusu kabul edilmez. Ahmet emniyette Arzu’nun Cansu’yu yurt dışına kaçırmaya çalıştığını öğrenir ve sinirlenir. Arzu aşk konusunda bir sıkıntı yaşamadığını düşünürken Ahmet’in bazı kararları alması beklenir.

Dizinin konusu

Muzik öğretmeni olan Zeynep bundan beş sene önce iki çocuğu ve doktor olan eşi Ahmet ‘le birlikte yeni tayini çıktığı şehirdeki tatlı evlerine taşındığında geleceklerinin onların açısından çok harika olacağından emindi. Doğum gününde dilek dileyen Zeynep, beş yıl içerisinde her şeyinden oldu.

Sinan komiser Zeynep’in hep yanında oldu. Zeynep’e gösterdiği aşk yüzünden mesleğinden oldu. Kaybettiği her şeyi geri almak için bütün yolları deneyen Zeynep , Sinan ile birlikte bütün zorluklara rağmen sıra sıra her şeyini geri aldı.

Sude’nin koruyucu babası olmak için Sinan’ın Zeynep’le evlenmesi ve çiftliğe taşınması gerekmektedir. Ahmet ise Arzu ile aşk dolu bir hayat yaşarken Meltem kocasının ihanet ettiğini kanıtlamak için bir dedektif tutmuştur. Cansu’nun kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmesi için geçmişle alakalı bazı hatırlatmalar Sinan tarafından yapılır. Arzu’nun daha fazla belaya bulaşmasını istemeyen Ahmet, Sinan’dan yardım ister. Dedektiften memnun olmayan Arzu kendi başına hareket etmeye başlar ve ortalığı karıştırır.

Kefaret dizisi kaçta ve nerede çekiliyor ?

 Fox Tv’de 14 Mart Pazar günü saat 20:00’de 17.bölümü ekrana gelecek olan dizinin her bölümünde gelişen olaylar merak uyandırıyor. Dizinin başrolleri olan Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın yakınlaştığı sahneler hayranları tarafından heyecanla izleniyor.

İstanbul’da çekimleri süren dizinin Sarıyer’de olan göl ve orman alanlarında ve Nişantaşı gibi lüks olan mekanlarda çekilmektedir.

Dizinin oyuncu kadrosu

Kefaret dizisinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar,Ege Kökenli , Efe Deprem, Mine Kılıç, Enis Yıldız, Ayberk Aladar, Lavinya Ünlüer gibi isimler yer almaktadır.

Kefaret dizisinin künyesi

Dram türünde olan dizinin yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak , yapım şirketi 25 Film, yönetmenliğini Mesude Erarslan, senaryosunu Mahinur Ergun ve Melih Çam, stil danışmanlığını Nilay Koçak Meral , muzisyenliğini Saki Çimen ve Uğur Ateş, uygulayıcı yapımcılığını Arzu Ersan Deligöz, sanat yönetmenliğini Emine İnan Yildir ve Kostüm sorumluğunu da Özgen Ece Hendek yapmaktadır.

Fox Tv'yi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/canli-yayin

 

 




Son Güncelleme: 14.03.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaret DizisiKefaret Arzu
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