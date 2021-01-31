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Kefaret 11. bölüm FOX TV izle - Kefaret 11. bölüm FOX TV Youtube izleme linkleri

Fox Tv'de yayınlanan Kefaret dizisi 11.bölümü ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Haberimizden Kefaret dizisini izlemek için Fox TV ve Youtube linklerine ulaşabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 18:58
Kefaret 11. bölüm FOX TV izle - Kefaret 11. bölüm FOX TV Youtube izleme linkleri
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Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kefaret, reyting listelerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Her bölümüyle izleyiciyi ekran karşısına kilitlemeyi başaran dizi bugün 11.bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Kefaret dizinin 11.bölümü Pazar akşamı saat 20.00’da Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kefaret dizisinin oyuncuları kimler?

Kefaret, usta oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekerken dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat yer alıyor. Birbirinden ünlü isimlerin olduğu dizide diğer oyuncular ise; Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe gibi oyuncular yer alıyor.

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KEFARET 10.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kefaret 11.bölüm fragmanı




Son Güncelleme: 31.01.2021 18:58
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Anahtar Kelimeler:
KefaretFox TvNurgül YelişçayMert Fırat
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