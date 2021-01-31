Kefaret 11. bölüm FOX TV izle - Kefaret 11. bölüm FOX TV Youtube izleme linkleri

Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kefaret, reyting listelerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Her bölümüyle izleyiciyi ekran karşısına kilitlemeyi başaran dizi bugün 11.bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Kefaret dizinin 11.bölümü Pazar akşamı saat 20.00’da Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kefaret dizisinin oyuncuları kimler?

Kefaret, usta oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekerken dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay veyer alıyor. Birbirinden ünlü isimlerin olduğu dizide diğer oyuncular ise; Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe gibi oyuncular yer alıyor.

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Kefaret 11.bölüm fragmanı