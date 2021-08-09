İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Bilim Kurulu'nun yeni aşı hedefi 12-15 yaş arasına!
Son Dakika
Bilim Kurulu'nun yeni aşı hedefi...

Kazara Aşk Final Mi Yapıyor?

Star TV ekranlarında yayın hayatını sürdüren Kazara Aşk dizisi hakkında birbirinden kötü iddialar gelemeye devam ediyor. Diziyle ilgili gelen birçok iddiada Kazara Aşk’ın kısa bir süre sonra final vereceği söyleniyor. Dizinin hayranları ise bu duruma oldukça tepkili.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:55
Kazara Aşk Final Mi Yapıyor?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yaz döneminde yayınlanan dizilerden biri de romantik komedi türünde olan Kazara Aşk dizisi. Dizi yayınlandığı andan itibaren başarılı bir şekilde devam etse de son zamanlarda gelen reyting sonuçları tam tersini söylemekte. Kazara Aşk dizisi ilk yayına girdiği andan itibaren belirli bir izleyici kitlesine sahip olsa da son zamanlarda yaşanan düşüşle akıllarda tek bir soru beliyor, Kazara Aşk final mi yapıyor?

Kazara Aşk Final Mi Yapıyor?

Kazara Aşk dizisi böyle gitmeye devam ederse her an final yapacakmış gibi görünüyor. Dizinin final riskinden kurtulması için reyting oranlarının yükselmesi gerekiyor. Dizinin final olup olmayacağı henüz belli değil. Önümüzde 2-3 hafta içerisinde dizinin final yapıp yapmayacağı belli olacak.

Kazara Aşk Dizisinin Konusu

Karadenizli bir ailenin kızları olan Şimal’in , üniversiteden mezun olmasına çok az bir zaman kalmıştır. Şimal’in kazandığı üniversite İstanbul’dadır ve Şimal İstanbul’da okuyabilmek için ailesini çok zor ikna etmiştir. Şimal’in ısrarlarına dayanamayan ailesi sonunda kabul etmiştir. Bir taraftan da Şimal, sevdiği adamı ailesiyle tanıştırmak için heyecanla beklemektedir. Her şey gayet yolunda giderken hikayeye dahil olan biriyle ortalık karışır.


Son Güncelleme: 09.08.2021 17:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TV DiziStar TvKazara Aşk FinalKazara Aşk DizisiKazara Aşk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi

Popüler Haberler

En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 8 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 8 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 8 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
SSK'lı, EYT'li, Bağkur'lu, emekli olamayan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor!
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.