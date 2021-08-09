Star TV ekranlarında yaz döneminde yayınlanan dizilerden biri de romantik komedi türünde olan Kazara Aşk dizisi. Dizi yayınlandığı andan itibaren başarılı bir şekilde devam etse de son zamanlarda gelen reyting sonuçları tam tersini söylemekte. Kazara Aşk dizisi ilk yayına girdiği andan itibaren belirli bir izleyici kitlesine sahip olsa da son zamanlarda yaşanan düşüşle akıllarda tek bir soru beliyor, Kazara Aşk final mi yapıyor?

Kazara Aşk Final Mi Yapıyor?

Kazara Aşk Dizisinin Konusu

Kazara Aşk dizisi böyle gitmeye devam ederse her an final yapacakmış gibi görünüyor. Dizinin final riskinden kurtulması için reyting oranlarının yükselmesi gerekiyor. Dizinin final olup olmayacağı henüz belli değil. Önümüzde 2-3 hafta içerisinde dizinin final yapıp yapmayacağı belli olacak.

Karadenizli bir ailenin kızları olan Şimal’in , üniversiteden mezun olmasına çok az bir zaman kalmıştır. Şimal’in kazandığı üniversite İstanbul’dadır ve Şimal İstanbul’da okuyabilmek için ailesini çok zor ikna etmiştir. Şimal’in ısrarlarına dayanamayan ailesi sonunda kabul etmiştir. Bir taraftan da Şimal, sevdiği adamı ailesiyle tanıştırmak için heyecanla beklemektedir. Her şey gayet yolunda giderken hikayeye dahil olan biriyle ortalık karışır.