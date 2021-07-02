Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?

Star Tv'nin yaz sezonu dizisi Kazara Aşk, akılda kalan sahneleriyle izleyenleri mest etti. Oyuncu kadrosu ve konusu ile sıcak bir izlenim bırakan dizinin oyuncuları merak ediliyor.

Kazara Aşk, Vildan'ı kim canlandırıyor? Siz değerli okuyucularımız için haberimizde cevaplıyoruz.

Günlerdir tanıtımı yapılan dizinin ilgi çeken karakteri Vildan, Aycan Koptur tarafından canlandırılıyor.

1994 İzmir'de gözlerini dünyaya açtı. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölüm mezunudur. Beyaz Show'da skeçleri yayınlandı. Cinayet Süsü, Güldür Güldür, Yılların Öcü, Hayat Ağacı ve Salih Kuşu gibi projelerde yer aldı.

Aycan Koptur’un rol aldığı sinema filmleri;

2019 Cinayet Süsü (Arzu)

2018 Yol Arkadaşım 2 (Ayşen)

2016 Küçük Esnaf (Bankacı)

2014 Yılanların Öcü (Habibe)

2014 Hayat Ağacı

Aycan Koptur’un rol aldığı diziler;

2017 Dayan Yüreğim (Buse)



2017 Aslan Ailem (Selin)2016 Seviyor Sevmiyor (Ela)2014 Hayat Ağacı (Birce Kaya)2013 Muhteşem Yüzyıl (Cariye)2013 Çocuklar Duymasın (Ece)