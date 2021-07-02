Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında izleyenleri ile buluşmaya başlayan Kazara Aşk’ın ilk bölümü 24 Haziran Perşembe günü yayınlandı. Hala diziyi izlemeyen insanlar ise Kazara Aşk’ın konusunun ne olduğunu ve oyuncuların kimler olduğunu öğrenmek için intenet üzerinde araştırmalara başladı.

Dizinin Oyuncu Kadrosu

Kazara Aşk’ın Konusu

Yönetmenlik görevini Sadullah Celen’in üstlendiği dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler bulunuyor. Dizinin senaryosunu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı yazdı. Dizinin kadrosunda ise Servet Pandur, Selin Işık, Uğur Çavuşoğlu, Burak Tamdoğan, Aycan Koptur, Nermin Aslan, Öykü Candanadam ve Sadi Celil Cengiz gibi isimler yer alıyor.

Üniversiteyi bitiren Şimal, artık evlilik hayalleri kurmaya başlar. Hayalindeki adamı bulmanın hayalini kuran genç kızın karşısına zengin bir ailenin oğlu olan Civan çıkar. Ancak Civan, Nazlı ile evlenmek zorunda bırakılmıştır. Civan’ın bu evliliği istememesi üzerine Nazlı ona hamile olduğunu söyleyerek onu evliliğe ikna etmeye çalışır. Bu olaylarla başlayan süreç yaşanan eğlence ve heyecan dolu maceralarla birleşerek dizinin konusunun temelini oluşturmaktadır.