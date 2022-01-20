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Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?

Star TV yeni dizisine hazırlanıyor. Kazara Aşk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor? sorularının cevapları araştırılmıştır. İşte yeni dizi ile ilgili merak edilenler...

20 Ocak 2022 Perşembe 12:21
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?
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İlerleyen günlerde Star TV’de yayınlanacak olan Kazara Aşk dizisi, merakla bekleniyor. Dizi hakkında en çok merak edilen konulardan birisi oyuncuların aldıkları ücret ve kullandıkları telefon markaları oldu.

Oyuncuların ücretleri

Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler bulunuyor. Dizideki önemli karakterler Civan, Şimal, Nazlı, Kenan ve Aslı’dır.

Dizinin başkarakteri Civan’ı Ümit Kantarcılar canlandırmaktadır. Diğer başkarakter olan Şimal’i ise Sude Zülal Güler canlandırmaktadır. Başrol oyuncuları her bölüm için 35-40 bin TL kazanmaktadır.

Önemli rollerden olan Kenan, Nazlı ve Aslı’ya hayat veren oyuncuların kazandıkları para merak edilmiştir. Selin Işık Nazlı karakterini,  Burakhan Yılmaz Kenan’ı, Deniz Altan ise Aslı’yı canlandırmaktadır. Bu oyuncular her bölüm için 25-30 bin TL kazanmaktadır.

Dizideki oyuncuların kullandıkları telefonlar hangi marka?

Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından telefon markaları merak edilmeye başlandı. Dizide kullanılan telefon markaları açıklanmamıştır ancak günümüzde en popüler olan Oppo, Iphone gibi markaların tercih edildiği düşünülmektedir.


Son Güncelleme: 20.01.2022 12:21
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Anahtar Kelimeler:
Kazara AşkTelefonBaşrol ücreti
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