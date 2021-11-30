Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim, konusu nedir?

Star TV’nin sevilen romantik komedi dizilerinden olan Kazara Aşk, yayınlandığı tarihten bu yana birçok insanı ekranlara kilitledi. Hayranları dizinin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını oldukça merak ediyor. Peki Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? Konusu nedir?

24 Haziran itibariyle Star TV ekranlarında izleyenlerle buluşmaya başlayan Kazara Aşk dizisinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Uğur Çavuşoğlu, Selin Işık, Servet Pandur, Sadi Celil Cengiz, Burak Tamdoğan, Burakhan Yılmaz, Deniz Altan, Nermin Aslan ve Öykü Candanadam dizinin diğer oyuncuları olarak öne çıkıyor. İkilinin oyunculuk performansı şimdiye kadar izleyenlerden tam puan aldı. Dizi klasik bir aşk hikayesini anlatıyor olsa da kendine özgü sahneleri ile özgün olmasını bildi.

Dizinin çekimleri genellikle İstanbul’un Beykoz şehrin gerçekleştiriliyor. Fakat bazı sahnelerin Sinop’un Ayancık ilçesinde de çekildiği biliniyor.