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Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Kazara Aşk çekim yerleri belli oldu

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Kazara Aşk nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Kazara Aşk çekim yerleri belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:37
Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Kazara Aşk çekim yerleri belli oldu
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Star TV televizyonunun yeni sezonunda izleyicilerin karşısına çıkacak Kazara Aşk dizisinin çekildiği yer merak edilmeye başlandı. Kazara Aşk dizisinin nerede çekildiği, hangi il – ilçe veya köyde yapıldığı araştırılıyor.

Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor?


Star TV televizyonunun yeni sezon dizisi Kazara Aşk’ın oyuncularının belirlenebilmesi için cast çalışmaları devam etmesine rağmen, Gökçe Akyıldız ile çekimleri başlandı. Kurban Bayramı sonrasında çekimleri başlayan dizi ilk olarak Sinop’un Ayancık sahilinde çalışmalara başladı.

Dizinin kadın başrolü Gökçe Akyıldız ise yaptığı paylaşımlarda Ayancık sahili etiketiyle çekimlerden paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Güney sahillerinde yoğunluğun fazla olması coronavirüs riskini artırdığından yapım ekibi daha sakin bölgelerde çekim yapmaya yönelmeye başladı.

Kazara Aşk çekimleri nerede yapılacak?

Kazara Aşk dizisinin çekimleri Sinop’un Ayancık sahilinde yapılmaya başlandı fakat çekimlerin tamamı burada yapılmayacak. Maliyet yüksekliği ve oyuncuların İstanbul’da oluşu nedeniyle dizinin yeni bölümleri İstanbul’da çekilecek. Dizinin ana çekim merkezi İstanbul’un Beykoz ilçesindeki eski kundura fabrikası ve film platosu olacak.  



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:37
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