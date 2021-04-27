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Kazara Aşk dizisi ne zaman başlayacak? Kazara Aşk oyuncuları ve konusu

Star Tv'nin yeni başlayacak dizisi bomba gibi oyuncu kadrosu ve senaryosuyla ekranlara gelmek için gün sayıyor. Kazara Aşk ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler var? Senaryosunda ne anlatıyor? Merak edilen her şey haberimizde yer alıyor!

27 Nisan 2021 Salı 22:22
Kazara Aşk dizisi ne zaman başlayacak? Kazara Aşk oyuncuları ve konusu
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Star Tv'nin yeni gözde dizisi Kazara Aşk, sosyal medyada en çok arananlar arasında oldu. Merak edilen yeni dizi oyuncuları ve kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdiden ne zaman yayınlanacağı merak konusu haline geldi.

Usta oyuncular ve genç yetenekli sanatçılarla birlikte çekilen dizide merak edilenler seyirci tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koliba Film'in yapımını üstleneceği Kazara Aşk, yönetmeni Sadullah Celen'dir. Senaryosu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme birlikte alıyor. 

Başrol oyuncularında ise Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler paylaşıyor. Çok yakında Star Tv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

Kaza eseri tanışan gençlerin hayatlarını konu alıyor. İstanbul'da çekimleri yapılacak dizinin sezona damga vuracağı konuşuluyor. Çok yakında Star Tv ekranlarında!




Son Güncelleme: 27.04.2021 22:22
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Anahtar Kelimeler:
Kazara AşkYeni DiziÜmit Kantarcılar
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