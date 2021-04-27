Kazara Aşk dizisi ne zaman başlayacak? Kazara Aşk oyuncuları ve konusu

Star Tv'nin yeni gözde dizisi Kazara Aşk, sosyal medyada en çok arananlar arasında oldu. Merak edilen yeni dizi oyuncuları ve kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdiden ne zaman yayınlanacağı merak konusu haline geldi.
Başrol oyuncularında ise Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler paylaşıyor. Çok yakında Star Tv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.
Kaza eseri tanışan gençlerin hayatlarını konu alıyor. İstanbul'da çekimleri yapılacak dizinin sezona damga vuracağı konuşuluyor. Çok yakında Star Tv ekranlarında!
Son Güncelleme: 27.04.2021 22:22