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Kazara Aşk dizisi Nazlı kim? Selin Işık kim, kaç yaşında?

Yakın zaman sonra yayın Star TV’de yayın hayatına başlayacak olan Kazara Aşk dizisi Nazlı karakteri şimdiden merak konusu oldu. Seyirci Kazara Aşk dizisi Nazlı kim? Selin Işık kim, kaç yaşında? Sorularına yanıt arıyor. İşte Selin Işık ve canlandıracağı Nazlı karakterine dair tüm detaylar…

30 Aralık 2021 Perşembe 14:41
Kazara Aşk dizisi Nazlı kim? Selin Işık kim, kaç yaşında?
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Kazara Aşk dizisi Nazlı kim?

Yakın zaman sonra Star TV’de yayın hayatına başlayacak olan Kazara Aşk isimli dizinin Nazlı karakteri, dizideki önemli karakterler arasında yer alıyor. Nazlı karakteri yalnızca güzelliği ile değil başarısı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir reklamcıdır. Hem güzel hem de başarılı bir reklamcı olan Nazlı karakterine dair detaylar henüz bilinmemekte.

Bir kaza sonrasında tanışan ve bu tanışma sonrasında hayatlarında yeni bir sayfa açan 2 insanın başından geçen olayların eğlenceli bir şekilde anlatıldığı romantik komedi türünde ki Kazara Aşk isimli dizinin önemli karakterlerinden bir tanesi Nazlı karakterini güzel oyuncu Selin Işık oynayacaktır. Nazlı karakterini canlandıracak güzel oyuncu Selin Işık seyirci tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Bizde merak eden izleyiciler için haberimizin devamında Kazar Aşk dizisi Nazlı karakterini canlandıran güzel oyuncu Selin Işık’ın hayatını anlatacağız.

Selin Işık kim?

26 Eylül 1998 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu Selin Işık 23 yaşındadır. Profesyonel olarak voleybol ile ilgilenen güzel oyuncu, 1.69 cm boyundadır ve 53 kg’dır. Üniversite eğitimini radyo ve tv bölümünde tamamlayan güzel oyuncunun ilk kamera karşısı deneyimi 2014 senesinde vizyona giren Çılgın Dershane isimli sinema filmi ile olmuştur. Bir süre sonrasında Esaretim Sensin isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Selin Işık bu diziden sonra adını duyurmayı başarmıştır. Son olarak 2020 senesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizi ile kamera karşısına çıkan güzel oyuncu Selin Işık, Getir markasının reklam filmi ile de ekranlara gelmektedir. Genç olmasına karşın bu zamana dek oldukça başarılı işlere imza atmış olan güzel oyuncu bu sene de Kazara Aşk isimli dizi ile ekranlara gelecektir.

Selin Işık’ın rol aldığı diziler neler?

  • 2021 – Kazara Aşk (Nazlı karakteri)
  • 2018/2020 – Eşkıya EDHO (Özlem Çakırbeyli karakteri)
  • 2018 – Tam Kafadan (Gizem karakteri)
  • 2017/2018 – Siyah İnci (Irmak karakteri)
  • 2017 – Esaretim Sensin (İpek karakteri)

Selim Işık’ın resmi ınstagram hesabı

Kazara Aşk isimli dizinin önemli karakterleri arasında olan Nazlı karakterini canlandıracak olan başarılı isim Selin Işık sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Resmi ınstagram hesabında özel hayatı ve yaptığı işler ile alakalı sık sık paylaşım yapan Selin Işık’ın resmi ınstagram hesabında 67 gönderi ile neredeyse 55 bin takipçisi bulunuyor. Güzel oyuncunun resmi ınstagram adresi: @selinisofficial

Selin Işık evli mi, sevgilisi var mı?

Güzelliği ile dikkat çeken oyuncu Selin Işık evli değil. Özel hayatı ile gündeme gelmeyi sevmeyen ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaktan yana olan güzel  oyuncunun hayatında bilindiği kadarıyla birisi yok.

Kazara Aşk dizisi Nazlı – Selin Işık’ın giydiği kıyafetler

Yeteneği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Işık, giyim tarzı ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Oyuncunun sevenleri giydiği kıyafetleri de oldukça merak ediyor. Oyuncunun dizide kıyafetler şuan için belli değil. Kıyafetleri belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.


Son Güncelleme: 30.12.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
KazaraAşkNazlıSelinışıkKim
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