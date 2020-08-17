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Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 17.08.2020’li haberimize göz aratak Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 05:21
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
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Koliba Film tarafından ortaya konan yeni dizi Kazara Aşk Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Romantik komedi türündeki dizinin yayınlanacağının açıklanması sonrasında izleyiciler de yaz sezonunda izleyecekleri yapımın oyuncu kadrosunda kimler olduğunu araştırmaya başladılar.

Star TV kapsamında yaz sezonu içinde yayınlanacakları ifade edilen Menajerimi Ara, İyi Günde Kötü Günde, Sol Yanım ve Seni Çok Bekledim gibi dizilerin yanı sıra Kazara Aşk dizisinin de yayınlanacağı açıklandı. Bu yapım ile beraber Star TV’nin haftanın tüm günlerinde yayınlayacağı bir dizisi olmuş oldu.


Koliba Film geçtiğimiz sene içinde Masum Değiliz ve Canevim isimli dizileri ortaya koymuş, bu dizilerin geniş izleyici kitlesine ulaşmamasında kaynaklı maddi zarar etmişti. Yapım firmasının şimdiki amacı ise Kazara Aşk dizisi ile yaptığı maddi zararı telafi etmek.

Romantik komedi türünde izlenecek olan dizinin genel konusuna bakıldığında birbirini tanımayan iki gencin kazara karşılaşmaları ve birbirlerine aşık olmaları izlenecek.

Kazara Aşk Dizisi Oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin olacağına ilişkin yapılmış herhangi bir açıklama bulunmamakta. Dizide oynayacak olan oyuncuların belli olması halinde yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.08.2020 05:21
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