Kazara Aşk dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Kazara aşk dizinin yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu yapmaktadır. Dizinin yönetmenliğini usta yönetmenlerden Sadullah Celen üstlendi. Senaryosunaysa Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kalemleriyle katkı bulunmaktadırlar. Başrollerindeyse sevilen oyuncular Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır. Bunun dışında dizinin oyuncu kadrosunda Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz, Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık gibi usta oyuncularda göze çarpmaktadır.

Dizinin konusuysa izleyicileri sevindirip ekran başından ayırmayacak türlerden. Üniversiteyi bitirmiş ve en büyük hayali sevdiğiyle evlenmek olan genç ve güzel bir kızın zengin bir ailenin havalı çocuğuyla tanışması ile başlar. İki genç birbirlerini diğer yarısı olarak görmüş ve mutluluğun peşinden sürüklenmek isterler. Karakterler ise Artvinli Şimal’le, Gaziantepli Civan’ın simgeledikleri isimleriyle daha farklı bir hikâyenin içerisinde kendilerini sevdirecek gibi duruyorlar. Heyecanla beklenen dizide olaylar ve entrikalar durulmayacak gibi gözüküyor.

Kazara Aşk 1. Bölüm tanıtım fragmanı: