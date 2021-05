Kayserispor Fenerbahçe şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Kayseri - FB tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig’in 42’inci son haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe Kayseri deplasmanına konuk oluyor. Geçen hafta Sivas karşısında 3 puanı kaybederek şampiyonluk yarışında geride kalan kanarya bu maçı kazanarak rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe bu maç öncesinde 79 puanla Galatasaray ve Beşiktaş’ın 2 puanla gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Fenerbahçe:

Kayseri’ye 1 puan yetiyor

Kayseri'ye 1 puan yetiyor

Fenerbahçe şampiyonluk yarışı için mutlak üç puan hedeflerken, ev sahibi Kayserispor bu maç öncesi kümede kalma adına final maçına çıkacak. Son maç öncesi kümede kalma yarışında avantajlı olan Kayseri ekibi 1 puan alması halinde ligde kalacak.

Öte yandan kümede kalma yarışında Gençlerbirliği Trabzonspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi Trabzon’u yener, Kayseri Fenerbahçe’ye yenilirse Kayserispor küme düşen taraf olacak. Gençlerbirliği ikili averajda Kayseri’ye üstünlük sağlıyor.

Serdar 11’e dönüyor

Hakem belli oldu

Takımın defanstaki en önemli isimlerinden biri olan Serdar Aziz, son haftalarda sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Tecrübeli oyuncu sakatlığını atlattı ve Kayseri maçında ilk 11’e dönecek.

Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Kayserispor Fenerbahçe karşılaşmasında sezonun başarılı isimlerinden Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Kayserispor Fenerbahçe maçını şifresiz yayınlayan kanallar

