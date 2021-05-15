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Kayserispor Fenerbahçe şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Kayseri - FB tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Ligin bitimine hafta kala üçüncü sıradaki Fenerbahçe Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler beIN Sports tek maç nasıl satın alınır ve Kayseri - FB maçını şifresiz veren yabancı kanalları hangileri araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:12
Kayserispor Fenerbahçe şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Kayseri - FB tek maç nasıl satın alınır?
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Süper Lig’in 42’inci son haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe Kayseri deplasmanına konuk oluyor. Geçen hafta Sivas karşısında 3 puanı kaybederek şampiyonluk yarışında geride kalan kanarya bu maçı kazanarak rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe bu maç öncesinde 79 puanla Galatasaray ve Beşiktaş’ın 2 puanla gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Kayserispor:

Doğan, Attamah, Paz, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Aziz Behich, Lennon, Henrique, İlhan

Fenerbahçe:

Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

Kayseri’ye 1 puan yetiyor

Fenerbahçe şampiyonluk yarışı için mutlak üç puan hedeflerken, ev sahibi Kayserispor bu maç öncesi kümede kalma adına final maçına çıkacak. Son maç öncesi kümede kalma yarışında avantajlı olan Kayseri ekibi 1 puan alması halinde ligde kalacak.

Öte yandan kümede kalma yarışında Gençlerbirliği Trabzonspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi Trabzon’u yener, Kayseri Fenerbahçe’ye yenilirse Kayserispor küme düşen taraf olacak. Gençlerbirliği ikili averajda Kayseri’ye üstünlük sağlıyor.

Serdar 11’e dönüyor

Takımın defanstaki en önemli isimlerinden biri olan Serdar Aziz, son haftalarda sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Tecrübeli oyuncu sakatlığını atlattı ve Kayseri maçında ilk 11’e dönecek.

Hakem belli oldu

Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Kayserispor Fenerbahçe karşılaşmasında sezonun başarılı isimlerinden Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin bitimine tek maç kala şampiyonluk yarışı üç büyüklerin arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Fenerbahçeli taraftarlar da Kayserispor maçını nasıl izleyeceklerini merak ediyor. Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Kayseri maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.

Kayserispor Fenerbahçe  tek maç satın almak için tıklayınız..

Kayserispor Fenerbahçe maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

 

 

Son Güncelleme: 15.05.2021 17:12
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