İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...

Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi yayın tarihi ve fragmanı

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi yayın tarihi ve fragmanı ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi yayın tarihi ve fragmanı hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 16:28
Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi yayın tarihi ve fragmanı
Takip Et:

OGM Pictures tarafından ortaya konan ve 2021 senesinde sinema salonlarında izleneceği ifade edilen Kaybedenler filmi hakkında izleyiciler araştırmalarına devam ediyorlar. Yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği Kaybedenler filminin oyuncu kadrosunda pek çok önemli isim yer alıyor. Oyuncuların bu kadar sevilen isimler olması, filmle ilgili beklentileri de yükseltiyor.  

Kaybedenler Filmi Oyuncu Kadrosu

Kaybedenler filminin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Caner Cindoruk, Gözde Türkpençe, Saygın Soysal, Merve Çağıran, Erdem Kaynarca, Feridun Düzağaç, Yücel Erten, Gökşin Saraç, Serap Matyaş ve Lara Tonka gibi önemli isimler yer alıyor.

Kaybeden Filmi Konusu

Filmin konusuna kısaca bakıldığında ise, isminden de anlaşılabileceği gibi ne yaparsa yapsın sonunda hep kaybeden taraf olan insanların yaşadığı inişli çıkışlı hikayeler işlenecek. Ancak hayatın sürprizlerle dolu olduğu ve en beklenmeyen anda beklenmeyen şeylerin yaşanabileceği de görülecek.

Film fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacaktır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 16:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FilmSinemaKaybedenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları
Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman Bayhoca karakteri kimdir? Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı kim canlandıracak?
Kuruluş Osman Bayhoca karakteri kimdir? Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'yı kim canlandıracak?
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Popüler Haberler

Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi yayın tarihi ve fragmanı
Rüyada araba almak ne demek? Rüyada yeni araba almak anlama geliyor?
Türk Telekom çalışanları nereye şikayet edilir?
Part time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı şartları nedir? 2020
Ek5 Tarım sigortası şartları ve 2020 Ek 5 tarım sigorta formu
İkea çalışma saatleri 2020
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman’ın yer aldığı diziler
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2020 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
2019 ALES başvuru nasıl yapılır? ALES için başvuru süreci başladı
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
2019 KPSS Genel Kültür sınavı yorumları, sınav kolay mıydı, zor muydu? 14 Temmuz 2019 KPSS sınavı
EGM Emniyet Polis mazeret tayin sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak?
Süper Lig'de maçlar en erken ne zaman başlar?
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Bugün kimin maçı var? TV 24 Aralık 2020 Perşembe canlı maç yayın saatleri
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2020 Aralık KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.