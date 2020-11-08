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Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı

8 Kasım 2020 tarihli Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Kasım 8 Pazar günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 00:24
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
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OGM Pictures tarafından ortaya konan ve 2021 senesinde sinema salonlarında izleneceği ifade edilen Kaybedenler filmi hakkında izleyiciler araştırmalarına devam ediyorlar. Yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği Kaybedenler filminin oyuncu kadrosunda pek çok önemli isim yer alıyor. Oyuncuların bu kadar sevilen isimler olması, filmle ilgili beklentileri de yükseltiyor.  

Kaybedenler Filmi Oyuncu Kadrosu


Kaybedenler filminin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Caner Cindoruk, Gözde Türkpençe, Saygın Soysal, Merve Çağıran, Erdem Kaynarca, Feridun Düzağaç, Yücel Erten, Gökşin Saraç, Serap Matyaş ve Lara Tonka gibi önemli isimler yer alıyor.

Kaybeden Filmi Konusu

Filmin konusuna kısaca bakıldığında ise, isminden de anlaşılabileceği gibi ne yaparsa yapsın sonunda hep kaybeden taraf olan insanların yaşadığı inişli çıkışlı hikayeler işlenecek. Ancak hayatın sürprizlerle dolu olduğu ve en beklenmeyen anda beklenmeyen şeylerin yaşanabileceği de görülecek.

Film fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacaktır.



Son Güncelleme: 08.11.2020 00:24
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Anahtar Kelimeler:
FilmSinemaKaybedenler
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