İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Kaya Akarsu kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?

Seslendirme sanatçısı kimliği ile tanınan Kaya Akarsu, aynı zamanda başarılı bir oyuncudur. Kaya Akarsu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte başarılı sanatçı ile ilgili detaylar...

25 Kasım 2021 Perşembe 00:25
Kaya Akarsu kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
Takip Et:

Kaya Akarsu’nun asıl mesleği nedir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Kaya Akarsu’nun biyografisine haberimizde yer verilmiştir.

Kaya Akarsu

1942 yılında doğmuştur. Manisa Akhisarlıdır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Seslendirme sanatçılığında isim yapmış ve birçok projede bulunmuştur.

Çalıkuşu, 77. Dosya, Köroğlu, Cumhuriyet, Çarli, Cinlerle Periler, Abdülhamit Düşerken, Yeniden Çalıkuşu, Arka Sokaklar, Cemile, Eksik Etek, Tarık ve Diğerleri, Kurtlar Vadisi Pusu, Sessiz Fırtına, Akasya Durağı, Ayışığı, Benim Annem Bir Melek, Kollama, Küstüm Çiçeği ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projelerinde bulunmuştur.

2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesinde tedaviye alınmıştır.


Son Güncelleme: 25.11.2021 00:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kaya AkarsuRol Aldığı Diziler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara Göksel kimdir? Gerçek adı ve hayatı nedir?
Menajerimi Ara Göksel kimdir? Gerçek adı ve hayatı nedir?
Emrullah Çakay kimdir? Başarılı tiyatrocu nereli?
Emrullah Çakay kimdir? Başarılı tiyatrocu nereli?
Hannah Davis kimdir? Hannah Davis kaç yaşında?
Hannah Davis kimdir? Hannah Davis kaç yaşında?
Burak Önal kimdir? Hangi projelerde karşımıza çıktı?
Burak Önal kimdir? Hangi projelerde karşımıza çıktı?
Keloğlan Bicirik aslında kim? Aydın Babaoğlu Kimdir?
Keloğlan Bicirik aslında kim? Aydın Babaoğlu Kimdir?
John Travolta kimdir? Rol aldığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun travmatik hayatı
John Travolta kimdir? Rol aldığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun travmatik hayatı

Popüler Haberler

Kaya Akarsu kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
Evde bakım maaşı Kasım 2021 yatan iller hangileri? 25 Kasım 2021 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Menajerimi Ara Göksel kimdir? Gerçek adı ve hayatı nedir?
Emrullah Çakay kimdir? Başarılı tiyatrocu nereli?
Hannah Davis kimdir? Hannah Davis kaç yaşında?
Burak Önal kimdir? Hangi projelerde karşımıza çıktı?
Keloğlan Bicirik aslında kim? Aydın Babaoğlu Kimdir?
John Travolta kimdir? Rol aldığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun travmatik hayatı
Oyuncu Isabella Vinet kimdir? Isabella Vinet nereli kaç yaşında?
Netflix'in iddialı dizisi Hit Run Hikayesi ve Oyuncuları
Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu
Netflix Kulüp'ün konusu ve oyuncu kadrosu
27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Rüyada patates görmek ne anlama geliyor? Rüyada patates soymak, kızartmak ne demek?
Bilgisayar destekli muhasebe görevlisi maaşı ne kadar? Bilgisayar destekli muhasebe görevlisi görevleri nelerdir?
Keşke 30 Olsam filminin konusu nedir?
TJK 24 Kasım 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar
Oyuncu Murat Onuk kimdir? Hobileri ve yer aldığı yapımlar nelerdir?
Rüyada aldatılmak ne demek? Rüyada aldatmak ve aldatılmak ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.