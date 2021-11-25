Kaya Akarsu kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?

Kaya Akarsu’nun asıl mesleği nedir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Kaya Akarsu’nun biyografisine haberimizde yer verilmiştir.
Kaya Akarsu
Çalıkuşu, 77. Dosya, Köroğlu, Cumhuriyet, Çarli, Cinlerle Periler, Abdülhamit Düşerken, Yeniden Çalıkuşu, Arka Sokaklar, Cemile, Eksik Etek, Tarık ve Diğerleri, Kurtlar Vadisi Pusu, Sessiz Fırtına, Akasya Durağı, Ayışığı, Benim Annem Bir Melek, Kollama, Küstüm Çiçeği ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projelerinde bulunmuştur.
2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesinde tedaviye alınmıştır.
Son Güncelleme: 25.11.2021 00:25