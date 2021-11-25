Kaya Akarsu kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?

Kaya Akarsu’nun asıl mesleği nedir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Kaya Akarsu’nun biyografisine haberimizde yer verilmiştir.

Kaya Akarsu

1942 yılında doğmuştur. Manisa Akhisarlıdır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Seslendirme sanatçılığında isim yapmış ve birçok projede bulunmuştur.

Çalıkuşu, 77. Dosya, Köroğlu, Cumhuriyet, Çarli, Cinlerle Periler, Abdülhamit Düşerken, Yeniden Çalıkuşu, Arka Sokaklar, Cemile, Eksik Etek, Tarık ve Diğerleri, Kurtlar Vadisi Pusu, Sessiz Fırtına, Akasya Durağı, Ayışığı, Benim Annem Bir Melek, Kollama, Küstüm Çiçeği ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projelerinde bulunmuştur.

2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesinde tedaviye alınmıştır.