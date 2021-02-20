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Katiller Devri film konusu ve film oyuncuları - Katiller Devri film fragmanı

Katiller Devri filminin konusu nedir? Katiller Devri filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Katiller Devri filminin hikayesi ne? Katiller Devri filmi ne zaman? Herkes Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Katiller Devri filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merakla araştırıyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:00
Katiller Devri film konusu ve film oyuncuları - Katiller Devri film fragmanı
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2010 yılında yapılan suç kategorisinde yer alan Katiller Devri filmi 19 Şubat Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Herkes Katiller Devri filminin konusunu ve oyuncularını merakla araştırıyor.

Suç kategorisinde yer alan  bir film olarak sinemada herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başaran Katiller Devri filminin başrollerinde Al Pacino Ve Diane Keaton paylaşıyor. Katiller Devri filminin yönetmen koltuğunda ise Chao-Bin Su ve John Woo oturuyor. Herkes Katiller Devri filminin detaylarını merakla araştırıyor.

Katiller Devri Filminin Konusu Nedir?

Drizzle adındaki seri katilin, geçmişindeki yaşamını terk etmek için kimlik değiştirerek başka bir şehre taşınarak kendisine yeni bir hayat kurmasıyla beraber efsanelere göre inanılmaz güçlere sahip olan manastır kalıntılarını da kendinde taşımaktadır. Ardında taşıdığı bu kalıntıların Karanlık Taşlar adındaki suikast çetesinin eline geçmemesi gerekmektedir. Drizzle, Zeng Jing adını alarak Ah Sheng ile evlenir. Fakat Karanlık Taşlar çetesi kalıntıların peşine düşer ve onunla karşı karşıya gelir. Bu savaş sırasında geçmişiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkan Drizzle, kendisi gibi kocasının da gizemli bir sırrının olduğunu öğrenecektir.

Katiller Devri Filminin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Herkesin merakla araştırdığı Katiller Devri filminin oyuncuları ise, Michelle Yeoh, Kelly Lin, Barbie Hsu, Xueqi Wang, Xiaodong Guo, Shawn Yue, Hee Ching Paw, Yiyan Jiang, Leon Dai, Pace Wu, Angeles Woo, Shi-jye Jin, Chung-tien Wu, Jung Woo-sung ve Zonghan Li’dir.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 19:00
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Anahtar Kelimeler:
Katiller DevriShow TvFilmAl Pacino
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