Katil Avcısı filminin konusu nedir? Film ile ilgili yorum

Katil avcısı filmi

Katil Avcısı filmi bir savaş filmi olsa da olumsuz yorumlara rağmen gene de izlerken keyif veren filmlerdendir. Bir bakıma başarılı bir görüntü kalitesi ve başarılı bir senaryo ortaya çıkmaktadır. Film saat boyunca sürmektedir.

Film genellikle deniz altında geçmektedir. Boğuk ve iç karartıcı bir hava çok fazla yoktur. hemen hemen der dakikası aksiyonla dolu geçer. Filmin konusu ise şu şekildedir;

Filmin giriş sahnesi Kuzey Buz Denizi’nin metrelerce aşağısında olan bir Amerikan Denizaltısı ile başlamaktadır. Bir Rus Denizaltısını takip etmektedirler. Kör nokta sayesinde fark edilmemektedirler. Takip ettikleri denizaltı birden patlar ve kendilerine doğru da bir torpido gelmektedir. Bir süre sonra bu denizaltı da patlar.

Bu olaylardan sonra hikaye daha da hız kazanmaktadır. Amerikan ordusu yeni bir denizaltı yollar. Bu geminin kaptanı Joe Glass’dır. Patlama olayını incelemeye alırlar. İncelemeden sonra Rusya Savunma Bakanı’nın darbe girişiminde bulunduğunu anlarlar. Glass ve ekibi Rus başbakanı kurtarmaya çalışır. Eğer kurtaramazlarsa Dünya yeni bir savaşa girecektir.

Filmin yönetmenliğini Donovan Marsh yapmaktadır. Filmin Senaristleri ise Ane Schmidt ve Jamie Moss’dur. Film,Firing Point adında bir kitaptan uyarlanmıştır. 2018 yılında vizyona girmiştir. Çok başarılı olmasa da gene izlenecek filmler arasında yer almaktadır.

Film oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Michael Gor, Gary Oldman,Adam James ve Shane Taylor gibi isimler yer almaktadır.