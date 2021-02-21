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Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları

2015 yılında vizyona giren Karınca Adam filmi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler bilim kurgu türündeki Karınca Adam filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

21 Şubat 2021 Pazar 18:07
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
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2015 yılında beyaz perdede yayınlanan Karınca Adam filmi Kanal D ekranlarıyla izleyiciyle buluşacak. Vizyona girdiği dönem çok beğenilen filmde mesleğine tutkuyla bağlı olan Biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym’nin altatomik partiküller üzerinden yaptığı çalışmalar sonucundan başında gelenler anlatılıyor.

Doktor Hank geliştirdiği bir formül sayesinde insanlık tarihine geçeceğini düşünür. Ancak söz konusu formülü denemek için bir denek bulamaz. Çok tehlikeli olan bu deneyi kendi üzerinden uygulayan doktor, cisimlerin boyutlarını değiştiren bu formülü uyguladıktan sonra olaylar çığırından çıkar. İşleri istediği gibi gitmeyen doktor, artık fantastik bir yeteneğe de sahiptir. Karınca Adam artık çevredeki böceklerle iletişim kurabilir ve kontrol altına alabilir.

Karınca Adam filmi oyuncu kadrosu

Paul Rudd

Evangeline Lilly

Corey Stoll



Son Güncelleme: 21.02.2021 18:07
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Anahtar Kelimeler:
Karınca AdamKanal DFilmTV
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