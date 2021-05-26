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Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 15. Bölüm fragmanı izle

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 15. Bölüm fragmanı izle konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 26 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:37
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 15. Bölüm fragmanı izle
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ATV ekranlarının yeni sezonda en dikkat çeken dizilerinden biri de Kardeşlerim oldu. Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 14.bölümü çok beğenildi. Son bölümün ardından 15.yeni bölüm merak konusu oldu. Kardeşlerim Cumartesi akşamı saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim 15.bölüm fragmanı izle ile heyecan ATV ekranlarından canlı olarak devam edecek.

Kardeşlerim 15.bölüm fragmanı

Kardeşlerim 15.bölümüyle 29 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 15.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Kardeşlerim son bölümde ne oldu, ATV Kardeşlerim yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Kardeşlerim son bölüm özeti

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşecektir. Ömer her şeyden habersizdir. Ömer ile Ayşe arasındaki arkadaşlığı istemeyen Tolga Berk ile birlikte Ömer’i zor duruma sokacak bir plan yapar. Kadir Melisa’yı çok şaşırtacak bir sürpriz yapar. Şengül Suzan’ın büyük sırrını Nebahat’e anlatacaktır. Suzan Akif’i bitirmek için yeni plan arayışındadır. Akif’in beklenmedik sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır.

ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Kardeşlerim konusu ne?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel birbirlerine sıkı sıkıya bağlı 4 kardeştir. 4 kardeş yaşadıkları korkunç olayla anne ve babalarını kaybeder. Bu durumun ardından hayata birbirlerine sarılarak devam eden 4 kardeşin en büyüğü Ömer kardeşlerine bakmak için büyük fedakarlıklar yapar. 4 kardeşin hayatı yaşanan bu acı olayların sebebi olan Akif Atakul’un özel okuluna girmeleriyle tamamen değişir.

Zengin ve fakirin, suçluyla mağdur olanların yolları yeniden kesişmiştir. 4 kardeş girdikleri yeni hayatın içerisinde birbirlerine tutunmaktadır. Kadir ise ailesini olanlara karşı korumak için elinden geleni yapmaktadır.

Kardeşlerim oyuncuları

NGM Media imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek gibi sevilen isimler yer alıyor.

 

Son Güncelleme: 26.05.2021 11:37
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Anahtar Kelimeler:
FragmanATVKardeşlerim
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