Kardeşlerim Talya kimdir? Gerçek adı nedir? Lilya İrem Salman hakkında bilgiler

Reyting rekorları kıran dizinin güzel, akıllı ve sempatik görünümüyle öne çıkan ismi Lilya İrem Salman oldu. Dizide Talya karakteri ile dizi sahnelerini yerinden oynatan güzelliğiyle intenette en çok arananlardan biri haline geldi.

İstanbul 1999 doğumlu, 22 yaşındadır. 1.65 boyu ve 58 kg. fiziğiyle ekranlarda göz dolduruyor. Eğitimi Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde halen görmeye devam ediyor. Ekranlara ilk defa bu diziyle giriş yapan Salman, intenet takipçileri de her geçen gün artıyor. Sosyal Medya hesabı: @lilyairem olan oyuncunun, menajerliğini Erdemer Güney üstleniyor. Dizide rol almasının ardından sosyal medya gündeminde en çok merak edilen isim oldu. Hayranları hakkında bilgi edinmek için devamlı ismini aratıyor ve medya hesabını takip ediyor. İlk dizisi olmasına rağmen akılda kalıcı güzelliğiyle geleceği parlak bir yıldız olarak adlandırıldı.

İstabul Cihangir'de ikamet etiği biliniyor.

Dizide rolu Talya olan Salman, Suzan'ın kızı olarak biliniyor. Okuduğu kolejin popüler kızlarından birini canlandırıyor. Annesi Suzan'ı ise Ahu Yağtu oynuyor.