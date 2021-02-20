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Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi çekim yeri

Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi çekim yeri haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Kardeşlerim nerede çekiliyor?’a dair gelişmeleri 20 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:43
Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi çekim yeri
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizinin çekildiği ilçeler

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 19:43
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çekim YeriYeni DiziKardeşlerim
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