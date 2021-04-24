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Kardeşlerim Meral kimdir? Seda Kırımlıoğlu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Gündemi bir süredir meşgul eden Kardeşlerim Meral kimdir? Seda Kırımlıoğlu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 24.04.2021li haberimizden Kardeşlerim Meral kimdir? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:15
Kardeşlerim Meral kimdir? Seda Kırımlıoğlu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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Cihan Şimşek, Sabahattin Yakut, Recep Usta, Simge Selçuk gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin kadrosu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kadroya geçenlerde yeni bir ünlü daha eklendi. Ünlü manken Seda Kırımlıoğlu’nun dizide Meral karakterini canlandıracağı ortaya çıktı. Yeni katılan ünlü manken Seda Kırımlıoğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu.

 

Meral karakterini canlandıran Seda Kırımlıoğlu kimdir?

27 Şubat 1985 doğumlu olan 36 yaşındaki ünlü manken Seda Kırımlıoğlu, Antalya’da doğmuştur. Miss Tourism Turkey 2005 yılında Türkiye Güzeli olan Seda Kırımlıoğlu, Model of The Universe yarışmasında da Dünya ikincisi olmayı başarmıştır. 2003 yılından beri kariyerini sürdürmekte olan Seda Kırımlıoğlu genellikle modelliği, mankenliği ve sunuculuğuyla ünlüdür. Güzel mankenin ilk dizi çalışması olan Kardeşlerim dizisinde nasıl bir performans sergileyeceğiyse merak konusu.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Seda KırımlıoğluMeralKardeşlerim
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