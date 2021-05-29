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Kardeşlerim hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Gündemde halen yer almaya devam eden Kardeşlerim hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 29 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:00
Kardeşlerim hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
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Atv ekranlarının uzun zamandan beri beklenen dizisi Kardeşlerim 20 Şubat Cumartesi saat 20:00’da izleyiciyle buluşuyor. İlgi çekici hikayesi ve dram yönü ile kalplerde yer edinecek bir dizi ekranlarda yer almaya başlayacak. 

Kardeşlerim dizisi tekrarları ne zaman hangi gün saat kaçta? 

Kardeşlerim dizisini izleyemeyen ya da tekrarını izlemek isteyen kişiler için dizinin tekrar bölümlerinin hangi günlerde ve saatte olduğu merak edilmeye başlandı. Atv, pek çok kanalın yaptığı gibi yeni yayına başlayan diziyi yayınlandığı ilk hafta pek çok defa tekrar bölümlerini yayınlamaktadır. Bu, uzun zamandan beri dizilerde uygulanmaktadır. Son olarak Akıncı ve Maraşlı dizilerinde de yayınlandığı ilk haftada hemen her gün birçok defa tekrar bölümleri yayınlanmıştır. Dizinin izleyici kitlesinin kazanması ve izleyemeyen kişilerin izleyebilmesi için bu şekilde tekrar bölümler gösterilmektedir.

Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü 20 Şubat Cumartesi saat 20:00’da yayınlanıyor. Sonrasında hemen ardına Kardeşlerim dizisinin ilk bölüm tekrarı saat 22:30’da gösterilecek. Daha sonrasında 21 Şubat Pazar günü saat 16:00’da tekrar bölümü ekranlarda yer alacak. Aynı günün pazar gecesi saat 00:20’de tekrar bölümü yeniden ekranlarda olacak.   

İlerleyen haftada dizinin birçok gün içerisinde tekrar bölümlerinin yayınlanması sürdürülecektir. 22 Şubat Pazartesi günü gecesi saat 00:30’da ekranlarda yer edinecek. Daha sonrasında 23 Şubat Salı günü saat 00:15’de tekrar bölümü yayında olacak.

 


Son Güncelleme: 29.05.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
ATVBÖLÜMTekrarDiziKardeşlerim
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