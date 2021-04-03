İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Kardeşlerim Erhan kimdir? Sabahattin Yakut hakkında bilgiler

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Kardeşlerim Erhan kimdir? Sabahattin Yakut hakkında bilgiler haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 03.04.2021 tarihli haberimizi okuyun.

03 Nisan 2021 Cumartesi 19:51
Kardeşlerim Erhan kimdir? Sabahattin Yakut hakkında bilgiler
Takip Et:

Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir?

Kardeşlerim dizisi ile ekranlara gelecek olan yeni dizide Erhan karakterine Sabahattin Yakut can verecektir.  Atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan yeni diziye yeni oyuncularda dâhil olmaya başlamaktadır. Erhan karakterini canlandıran Sabahattin Yakut kimdir?

Dizinin konusu izleyicilerde merak uyandırmaya şimdiden başladı. Dizide 4 kardeşin hayat mücadelesini konu almaktadır. Serkan Birincinin yönettiği dizide Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Halil Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi oyuncular rol almaktadır. 

Erhan karakterine hayat verecek olan Sabahattin Yakut 7 Haziran 1981 yılında Manisa’da dünyaya gözlerini açmıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okumuştur. 2021 yılında ilk filmi olan Jin filminde rol almıştır.

Kanal D’ de 2018 yılında yayınlanan Muhteşem İkli dizisinde Volkan Önder karakterini canlandırmıştır. Avlu dizisinde de karşımıza Durmuş Gezer olarak çıkmıştır. Tiyatro oyununda da rol alan oyuncu son dizisi olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Fazıl rolünde izleyicilerin karşısına çıkmıştır.  



Son Güncelleme: 03.04.2021 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErhanSabahattinyakutKardeşlerimATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi
İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

TRT 1 Gönül Dağı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Kardeşlerim Erhan kimdir? Sabahattin Yakut hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya nereli, yaşı kaç?
İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi
Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kardeşlerim dizisinin çekim yerleri neresi? Kardeşlerim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Utku Ateş oynadığı diziler
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakteri kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı ve yer aldığı diziler
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Vida Fenerbahçe kafa golü izle
Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni sezon onayını aldı
SGK ilişiksiz belgesi için istenen evraklar nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi geçerlilik süresi
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı dizisi Efe kimdir? Ali Ersan Duru
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Gerçek adı ne? Semih Ertürk oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.