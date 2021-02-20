İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Kardeşlerim Erhan kimdir? Sabahattin Yakut dizileri ve yapımları

Kardeşlerim Erhan kimdir? Sabahattin Yakut dizileri ve yapımları basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Kardeşlerim Erhan kimdir? Sabahattin Yakut dizileri ve yapımları haberinde Şubat 20 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:51
Kardeşlerim Erhan kimdir? Sabahattin Yakut dizileri ve yapımları
Takip Et:

Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir?

Kardeşlerim dizisi ile ekranlara gelecek olan yeni dizide Erhan karakterine Sabahattin Yakut can verecektir.  Atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan yeni diziye yeni oyuncularda dâhil olmaya başlamaktadır. Erhan karakterini canlandıran Sabahattin Yakut kimdir?

Dizinin konusu izleyicilerde merak uyandırmaya şimdiden başladı. Dizide 4 kardeşin hayat mücadelesini konu almaktadır. Serkan Birincinin yönettiği dizide Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Halil Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi oyuncular rol almaktadır. 

Erhan karakterine hayat verecek olan Sabahattin Yakut 7 Haziran 1981 yılında Manisa’da dünyaya gözlerini açmıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okumuştur. 2021 yılında ilk filmi olan Jin filminde rol almıştır.

Kanal D’ de 2018 yılında yayınlanan Muhteşem İkli dizisinde Volkan Önder karakterini canlandırmıştır. Avlu dizisinde de karşımıza Durmuş Gezer olarak çıkmıştır. Tiyatro oyununda da rol alan oyuncu son dizisi olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Fazıl rolünde izleyicilerin karşısına çıkmıştır.  



Son Güncelleme: 20.02.2021 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErhanSabahattinyakutKardeşlerimATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?

Popüler Haberler

Elektrik tasarruflu 10 elektrikli ısıtcı hangileridir? Elektrik tasarruflu ısıtıcı önerileri
NASA ekibi neden fıstık yiyor? NASA fıstık yeme geleneği nereden geliyor?
Fox TV Hepsi Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu
Çoçuk yardım parası nereye başvurulur? Çoçuk yardım parası ne zaman yatar? 2021
ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
TOKİ taksitleri ne zamana kadar ertelendi? Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Kızılay haftası ne zaman kutlanır? Kızılay haftası etkilikleri
ÖGG 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 2019 sınav tarihleri
Doya Doya moda yarışması juri üyeleri ve yarışma konsepti
App Store para iadesi nasıl alınır? Aple para iadesini kaç günde yapar?
Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterine Güliz Aybay hayat veriyor
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor
Selena dizisi Zülfikar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2021 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.