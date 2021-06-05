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Kardeşlerim Erhan karakterini kim canlandırıyor? Sabahattin Yakut kimdir?

Okurlarımızın merak ettikleri Kardeşlerim Erhan karakterini kim canlandırıyor? Sabahattin Yakut kimdir? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde Kardeşlerim Erhan karakterini kim canlandırıyor? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:51
Kardeşlerim Erhan karakterini kim canlandırıyor? Sabahattin Yakut kimdir?
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Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir?

Kardeşlerim dizisi ile ekranlara gelecek olan yeni dizide Erhan karakterine Sabahattin Yakut can verecektir.  Atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan yeni diziye yeni oyuncularda dâhil olmaya başlamaktadır. Erhan karakterini canlandıran Sabahattin Yakut kimdir?

Dizinin konusu izleyicilerde merak uyandırmaya şimdiden başladı. Dizide 4 kardeşin hayat mücadelesini konu almaktadır. Serkan Birincinin yönettiği dizide Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Halil Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi oyuncular rol almaktadır. 

Erhan karakterine hayat verecek olan Sabahattin Yakut 7 Haziran 1981 yılında Manisa’da dünyaya gözlerini açmıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okumuştur. 2021 yılında ilk filmi olan Jin filminde rol almıştır.

Kanal D’ de 2018 yılında yayınlanan Muhteşem İkli dizisinde Volkan Önder karakterini canlandırmıştır. Avlu dizisinde de karşımıza Durmuş Gezer olarak çıkmıştır. Tiyatro oyununda da rol alan oyuncu son dizisi olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Fazıl rolünde izleyicilerin karşısına çıkmıştır.  


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:51
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Anahtar Kelimeler:
ErhanSabahattinyakutKardeşlerimATV
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