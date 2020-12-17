Kardeşlerim Dizisinin Yönetmeni Kimdir? Senaristi ve Yapımcısı Kimlerdir?

Kardeşlerim dizisinin yönetmeninin kim olacağı açıklanmasının ardından, yapımcısı ve senaristinin kim olduğu da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, bu isimleri daha önce hangi projelerde görmüştük?

Kardeşlerim dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmamıştır.

Kardeşlerim Dizisinin Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı halen belli değildir. Kardeşlerim dizisinin yönetmeninin kim olacağı konusu dizi severler tarafından merak konusudur.

Kardeşlerim Dizisinin Yapımcısı Hangi Yapım Şirketidir?

Bu dizinin yapım şirketi olma göreviniüstlenmiştir. NGM Yapımı daha önce Sefirin Kızı dizisinde görmüştük. Bu yapım şirketi başarılı işlere imza attığından güçlü bir ekibe sahip olduğu da inkar edilemeyecek konular arasındadır.

Yönetici yapımcı ile diğer yapımcılar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kardeşlerim Dizisi Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini henüz kimse üstlenmemiştir. Yakın zamanda senaryo ekibi hakkında bilgiler paylaşılacağı duyurulmuştur.

Görüldüğü üzere ekip içerisinde daha önce aynı projelerde çalışmış isimler yer almakta. Bunu bir artı olarak görebiliriz. Birlikte güzel işler başarmış ekip arkadaşları demek güzel ve tutarlı bölümler demek.

Dizinin yönetimine dair bilgiler belli başlı olarak belirtilmiştir. Bu kadrodaki kişilerin daha önce hangi yapımlara imza attıkları da ortadadır. Özet şeklinde dizi hakkında genel bilgiler vermeye çalıştık, sizlerin bu konu hakkındaki sorularınıza yanıtlar verdik.