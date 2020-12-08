Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir?

Yakında yayın hayatına başlayacak olan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Kardeşlerim dizisinin konusuysa sıkı aile bağları hakkında olacağı düşünülmektedir. Dizinin konusu hakkında ne bir bilgi gelmese de dizinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Diziyi sabırsızlıkla bekleyen kişiler dizi hakkında daha fazla bilgi almak için araştırmaya devam ediyor.
Dizinin Oyuncu Kadrosu
Dizinin senaryo koltuğunda Abus Semerci oturmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden deneyimli isimler yer almaktadır.
Celil Nalçakan
Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978'de Sivas'ta doğdu. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. 1,81 metre boyundadır. 2006'dan beri oyunculukla yakından ilgileniyor. Birçok dizi ve filmde rol aldı. Adını "Kış Masalı", "Hanımın Çiftliği", "İntikam", "Galip Derviş", "Poyraz Karayel" ve "Kırmızı Oda" gibi birçok dizide rol almıştır.
Halit Özgür Sarı
Halit Özgür Sarı, 1993 tarihinde İstanbul ilimizde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Genç isimlerden Halit Özgür Sarı model ve aynı zamanda bir oyuncu. Bugüne kadar Kırmızı Oda, Şampiyon ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde boy göstererek izleyiciler ve yapımcıların dikkatini çekmiştir.
Onur Seyit Yaran
Ahu Yağtu
Ahu Yağtu, 11 Temmuz 1978'de İzmir'de doğdu. 14 yaşında manken olmaya karar verdi ve İstanbul'a taşındı. Birçok dizi ve filmde yer almasının yanı sıra programın sunuculuğunu da yapmaktadır. Savcının Karısı, komiser Nevzat, Aşk ve Ceza, Kavak Yelleri gibi dizilerde rol almıştır. 2011 tarihinde Bir Avuç Deniz filminde rol aldı.
Kaan Sevi
Kaan Sevi, 25 Nisan 1995'te İzmir'de doğdu. İstanbul'da Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. 78 kiogram ve 1.80 boyundadır. Aynı zamanda Boğa burcudur. 3 yıldan fazla süredir oyunculuk yapmaktadır. 2017 yılında Adı Efsane dizisini ilk kez deneyimledikten sonra Nöbet ve Sefirin Kızı adlı dizilerde rol almıştır.
Yiğit Koçak
Tam adı Bilal Yiğit Koçak'tır. 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da doğdu. 1.88 boyunda ve 76 kg ağırlığındadır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencisidir. İlk dizi deneyimini 2017 yılında Seni Kimler Aldı isimli dizide Mehmet karakteriyle yaşadı. Ayrıca "Kimse Bilmez" dizisinde ve Gel Dese Aşk isimli diziler de rol aldı.