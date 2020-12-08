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Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir?

Yakında yayın hayatına merhaba diyecek olan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan kişiler merak edilmeye başlandı. dizi için henüz bir kanal ismi gözükmemesine rağmen bir çok kişi dizi hakkında bilgi almak istiyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ve konusu merak edilmektedir.

08 Aralık 2020 Salı 22:13
Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir?
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Yakında yayın hayatına başlayacak olan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Kardeşlerim dizisinin konusuysa sıkı aile bağları hakkında olacağı düşünülmektedir. Dizinin konusu hakkında ne bir bilgi gelmese de dizinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Diziyi sabırsızlıkla bekleyen kişiler dizi hakkında daha fazla bilgi almak için araştırmaya devam ediyor.

Dizinin Oyuncu Kadrosu

Dizinin senaryo koltuğunda Abus Semerci oturmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden deneyimli isimler yer almaktadır.

Celil Nalçakan

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978'de Sivas'ta doğdu. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. 1,81 metre boyundadır. 2006'dan beri oyunculukla yakından ilgileniyor. Birçok dizi ve filmde rol aldı. Adını "Kış Masalı", "Hanımın Çiftliği", "İntikam", "Galip Derviş", "Poyraz Karayel" ve "Kırmızı Oda" gibi birçok dizide rol almıştır.

Halit Özgür Sarı

Halit Özgür Sarı, 1993 tarihinde İstanbul ilimizde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Genç isimlerden Halit Özgür Sarı model ve aynı zamanda bir oyuncu. Bugüne kadar Kırmızı Oda, Şampiyon ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde boy göstererek izleyiciler ve yapımcıların dikkatini çekmiştir.

Onur Seyit Yaran

Onur Seyit Yaran, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk dünyasında çok yeni. Yaklaşık 3 yıldır düzenli olarak dizilerde boy göstermektedir. İlk oyunculuk deneyimini “Kalk Gidelim” dizisinde yaşamış, ardından Vuslat dizisinde Enes olarak ekrana gelmiştir.

Ahu Yağtu

Ahu Yağtu, 11 Temmuz 1978'de İzmir'de doğdu. 14 yaşında manken olmaya karar verdi ve İstanbul'a taşındı. Birçok dizi ve filmde yer almasının yanı sıra programın sunuculuğunu da yapmaktadır. Savcının Karısı, komiser Nevzat, Aşk ve Ceza, Kavak Yelleri gibi dizilerde rol almıştır. 2011 tarihinde Bir Avuç Deniz filminde rol aldı.

Kaan Sevi

Kaan Sevi, 25 Nisan 1995'te İzmir'de doğdu. İstanbul'da Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. 78 kiogram ve 1.80 boyundadır.  Aynı zamanda Boğa burcudur. 3 yıldan fazla süredir oyunculuk yapmaktadır. 2017 yılında Adı Efsane dizisini ilk kez deneyimledikten sonra Nöbet ve Sefirin Kızı adlı dizilerde rol almıştır.

Yiğit Koçak

Tam adı Bilal Yiğit Koçak'tır. 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da doğdu. 1.88 boyunda ve 76 kg ağırlığındadır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencisidir. İlk dizi deneyimini 2017 yılında Seni Kimler Aldı isimli dizide Mehmet karakteriyle yaşadı. Ayrıca "Kimse Bilmez" dizisinde ve Gel Dese Aşk isimli diziler de rol aldı.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:13
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimDizi
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