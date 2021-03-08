Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? Dizi özeti

Kardeşlerim dizisinin özeti ve konusu merak edilmektedir.

Ömer, Kadir, Asiye, Emel dört kardeştir. Dizi, hayatları birden değişen kardeşlerin hüzünlü hikayesini konu almaktadır.

Dizinin özeti

Anne, Akif Atakul’un yazlığına temizlik için gidecektir. Orada patronu ve Atakul ailesinin dostunu yani Suzan Manyaslı’yı yataktayken görüyor.

Anne, bu olayın ardından eve gitmek isterken Akif’in ısrarıyla onun arabasına biniyor ve kaza geçiriyor. Ölmeden önce kocasına bu olaydan bahsettiği için kocası Akif beyden şüpheleniyor. Hesap sormaya gittiğinde düşerek hayatını kaybediyor.

Bir günde hem annesini hem de babasını kaybeden çocuklara hiçbir akrabası sahip çıkmıyor. Evin büyüğü Kadir, hayatlarını devam ettirmek için iş arıyor. Ev sahiplerinin çocukları evden atması sonrasında çocuklar amcalarında kalmaya başlıyor. Yengeleri Şengül bu duruma sorun çıkarıyor.

Çocuklar amcalarının kümesinde yaşamaya başlıyor. Küçük çocuk Emel zatürre oluyor. Büyük çocuk Akif beyin iş teklifini reddetmiştir ancak zor durumda kalınca teklifi kabul ediyor. Kolejlerden birinde garson olarak işe başlıyor. Kardeşler de kolejde burslu olarak okumaya başlıyor.

Dizide fazla dram kullanılması çok eleştirilmiştir. Anne babanın aynı gün ölmesi, yengenin kötü davranması üzerine çocukların kümeste yatması, Kadir’in iş ararken kötü şeyler yaşaması seyirci tarafından abartı olarak karşılanmıştır.

4. Bölüm fragmanı