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Kardeşlerim dizisinin çekim yerleri neresi? Kardeşlerim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Kardeşlerim dizisinin çekim yerleri neresi? Kardeşlerim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 06.03.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 19:43
Kardeşlerim dizisinin çekim yerleri neresi? Kardeşlerim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizinin çekildiği ilçeler

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 19:43
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çekim YeriYeni DiziKardeşlerim
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