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Kardeşlerim dizisinin çekildiği yerler neresi? Yine İstanbul tercih edildi

ATV ekranları yeni bir diziyle buluşuyor. 20 Şubat Cumartesi akşamı seyircisiyle buluşacak olan Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Fragmanın yayınlanmasının ardından seyirci dizinin çekildiği ilçeleri ve semtleri merak etmiştir. İşte Kardeşlerim dizisinin çekildiği mekanlar hakkında detaylar...

14 Şubat 2021 Pazar 19:45
Kardeşlerim dizisinin çekildiği yerler neresi? Yine İstanbul tercih edildi
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizinin çekildiği ilçeler

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimYeni Diziçekim Yeri
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