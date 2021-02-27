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Kardeşlerim dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Kardeşlerim dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Şubat 27 Cumartesi tarihli haberimizde Kardeşlerim dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:43
Kardeşlerim dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizinin çekildiği ilçeler

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 19:43
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