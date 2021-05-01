Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul nerede, hangi okulda çekiliyor?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilgi odağı haline gelen Kardeşlerim dizisinde adrenalin devam ediyor. Kendi halinde dört kardeşin yaşamda kalma mücadelesini konu edinen dizi yayınlandığı günde izleyici ekrana kilitlemeye başarıyor.

Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? sorusunun cevabını merak eden dizi hayranlarının merak ettiği cevap haberimizin detayında yer alıyor.

Her cumartesi akşamı ATV ekranlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim dizisi Fatih ve Balat semtlerinde çekimleri yapılıyor. Dizinin çekildiği önemli mekanlardan olan okul ise Kemerburgaz'da yer Bilim İlkokuludur. Kardeşlerim dizisi saat 20.00'da başlıyor.