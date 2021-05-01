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Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul nerede, hangi okulda çekiliyor?

Son zamanlarda gençlik dizilere ağırlık veren kanallara bir yenisi daha eklendi ve ATV Kardeşlerim dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren kendine has bir kitle yarattı. Dizi hayranları ise dizinin çekildiği mekanı ve okulu merak etmeye başladılar. Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor? Kardeşlerim dizisi hangi semtte geçiyor? İşte tüm detaylar.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:21
Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul nerede, hangi okulda çekiliyor?
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ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilgi odağı haline gelen Kardeşlerim dizisinde adrenalin devam ediyor. Kendi halinde dört kardeşin yaşamda kalma mücadelesini konu edinen dizi yayınlandığı günde izleyici ekrana kilitlemeye başarıyor.

Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? sorusunun cevabını merak eden dizi hayranlarının merak ettiği cevap haberimizin detayında yer alıyor.

Her cumartesi akşamı ATV ekranlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim dizisi Fatih ve Balat semtlerinde çekimleri yapılıyor. Dizinin çekildiği önemli mekanlardan olan okul ise Kemerburgaz'da yer Bilim İlkokuludur. Kardeşlerim dizisi saat 20.00'da başlıyor.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 23:21
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Anahtar Kelimeler:
Kardeşlerim DizisiATV
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