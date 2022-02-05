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Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncusu Oğulcan kimdir? Şengül'ün oğlu Oğulcan kimdir?

ATV'nin yeni başlayan dizisi Kardeşlerim her hafta Cumartesi günü yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler dizinin konusunun yanı sıra oyuncuları da merak ediyor. Merak edilen oyunculardan biri de Ömer'in kuzeni olan Oğulcan'dır. İşte Oğulcan hakkında merak edilenler...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:14
Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncusu Oğulcan kimdir? Şengül'ün oğlu Oğulcan kimdir?
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 NGM Medya’nın projesi olan ve yakın zamanda ATV’de yayın hayatına başlayan Kardeşlerim dizisinde yer alan Oğulcan, Şengül ve Orhan’ın oğludur.

Ömer’in kuzeni olan Oğulcan aynı zamanda onun en yakın arkadaşıdır. Oğulcan karakteri, çılgın biridir. Hız tutkunu ve arabalara ilgili olan Oğulcan, konuşurken İngilizce kelimeleri sıklıkla kullanır.

Okulun güzel ve gözde kızı Harika’ya aşık olan Oğulcan, Harika’nın dikkatini çekmeye çalışır. Onun zor zamanlarında yanında olmaya çalışan Oğulcan ve Harika’nın arasında neler yaşanacağı merak ediliyor.

Kardeşlerim dizisindeki Oğulcan karakterine hayat veren oyuncu ise Cihan Şimşek. Dizi sektörüne “Bez Bebek” ile giriş yapan oyuncu şimdiye kadar birçok projede yer aldı.

28 yaşındaki oyuncu 1.70 boyunda ve 64 kilodur.

Cihan Şimşek’in yer aldığı projeler:

  • Bez Bebek (Selim) – 2009
  • Zil Çalınca (Metehan) – 2012
  • Medcezir – 2015
  • Sudaki Balık (Mert) – 2015
  • Beni Böyle Sev (Deniz) – 2014 / 2015
  • 4N1K (Sinan) – 2017 / 2018
  • Sabahlar Olmuyor (Mustafa) – 2018
  • Geçmiş Olsun (Tarık) – 2019
  • Başımız Belada – 2019
  • 4N1K İlk Aşk (Sinan) – 2018 / 2020
  • Diğer Yol (Mustafa) – 2020
  • Düş Peşine – 2020
  • Kardeşlerim (Oğulcan) – 2021



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:14
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