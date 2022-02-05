Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncusu Oğulcan kimdir? Şengül'ün oğlu Oğulcan kimdir?

NGM Medya’nın projesi olan ve yakın zamanda ATV’de yayın hayatına başlayan Kardeşlerim dizisinde yer alan Oğulcan, Şengül ve Orhan’ın oğludur.
Ömer’in kuzeni olan Oğulcan aynı zamanda onun en yakın arkadaşıdır. Oğulcan karakteri, çılgın biridir. Hız tutkunu ve arabalara ilgili olan Oğulcan, konuşurken İngilizce kelimeleri sıklıkla kullanır.
Kardeşlerim dizisindeki Oğulcan karakterine hayat veren oyuncu ise Cihan Şimşek. Dizi sektörüne “Bez Bebek” ile giriş yapan oyuncu şimdiye kadar birçok projede yer aldı.
28 yaşındaki oyuncu 1.70 boyunda ve 64 kilodur.
Cihan Şimşek’in yer aldığı projeler:
- Bez Bebek (Selim) – 2009
- Zil Çalınca (Metehan) – 2012
- Medcezir – 2015
- Sudaki Balık (Mert) – 2015
- Beni Böyle Sev (Deniz) – 2014 / 2015
- 4N1K (Sinan) – 2017 / 2018
- Sabahlar Olmuyor (Mustafa) – 2018
- Geçmiş Olsun (Tarık) – 2019
- Başımız Belada – 2019
- 4N1K İlk Aşk (Sinan) – 2018 / 2020
- Diğer Yol (Mustafa) – 2020
- Düş Peşine – 2020
- Kardeşlerim (Oğulcan) – 2021
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:14