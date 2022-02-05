Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncusu Oğulcan kimdir? Şengül'ün oğlu Oğulcan kimdir?

NGM Medya’nın projesi olan ve yakın zamanda ATV’de yayın hayatına başlayan Kardeşlerim dizisinde yer alan Oğulcan, Şengül ve Orhan’ın oğludur.

Ömer’in kuzeni olan Oğulcan aynı zamanda onun en yakın arkadaşıdır. Oğulcan karakteri, çılgın biridir. Hız tutkunu ve arabalara ilgili olan Oğulcan, konuşurken İngilizce kelimeleri sıklıkla kullanır.

Okulun güzel ve gözde kızı Harika’ya aşık olan Oğulcan, Harika’nın dikkatini çekmeye çalışır. Onun zor zamanlarında yanında olmaya çalışan Oğulcan ve Harika’nın arasında neler yaşanacağı merak ediliyor.

Kardeşlerim dizisindeki Oğulcan karakterine hayat veren oyuncu ise Cihan Şimşek. Dizi sektörüne “Bez Bebek” ile giriş yapan oyuncu şimdiye kadar birçok projede yer aldı.

28 yaşındaki oyuncu 1.70 boyunda ve 64 kilodur.

Cihan Şimşek’in yer aldığı projeler: