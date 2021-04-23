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Kardeşlerim dizisine yeni transfer: Berk Ali Çatal

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Kardeşlerim kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Bu hafta, 24 Nisan akşamı yayınlanacak bölümde Berk Ali Çatal izleyici ile buluşacak.

23 Nisan 2021 Cuma 16:29
Kardeşlerim dizisine yeni transfer: Berk Ali Çatal
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ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’e yeni bir isim dahil oldu. 24 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde oyuncu Berk Ali Çatal, Tolga karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Duygu dolu hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyen dizi hem konusu ile hem de oyuncuları ile sık konuşulanlar arasında yer alıyor.  NGM yapımı olan dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk yaparken yönetmenliğini ise Serkan Birinci yapıyor.

Berk Ali Çatal’dan açıklama

Kadroya yeni dahil olan Berk Ali Çatal, projeye katılmasının mutluluğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Biraz ilginç ve merak uyandıran bir karaktere hayat veriyorum. Tolga ile benzer huylarımız da var tabii. Bazı yerlerde çok uzakmışız gibi görünsek de aslında bir o kadar yakınız birbirimize. Ben Tolgayı canlandırırken çok keyif alıyorum, umarım izleyiciye de bu hisler geçer ve hemen sahiplenirler."

Kardeşlerim dizisinin kadrosunda, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi isimler yer alıyor. 




Son Güncelleme: 23.04.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
ATVKardeşlerimBerkAliÇatal
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