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Kardeşlerim dizisine katılan Aylin Akpınar kimdir? Emel karakteri kimdir?

Kardeşlerim dizisine katılan Aylin Akpınar kimdir? Emel karakteri kimdir? konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Kardeşlerim dizisine katılan Aylin Akpınar kimdir? Emel karakteri kimdir? hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 6 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 20:07
Kardeşlerim dizisine katılan Aylin Akpınar kimdir? Emel karakteri kimdir?
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Kardeşlerim dizisi, ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacaktır. NGM yapım imzalı dizinin fragmanı büyük ilgi gördü. Dizi, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çekmektedir. Emel karakteri özellikle merak edilen karakterlerden biridir.

Kardeşlerim dizisi Emel

Ailenin en küçük çocuğu olan Emel’e ablası annelik etmiştir. 6 yaşında, saf, tatlı bir kız çocuğudur. Emel, oyun oynamayı çok sever ve annesi ile babasını çok özler. Ablasına ve abilerine çok bağlı bir çocuktur.

Aylin Akpınar

Emel karakterini Aylin Akpınar canlandırmaktadır. Akpınar, 1 Ocak 2012 İstanbul doğumludur. Çocuk model olarak sektöre giriş yapmıştır. Defacto, İstikbal, Koçtaş gibi markaların reklam filmlerinde rol almıştır. 2018 senesinde İstanbullu Gelin dizisiyle oyunculuğa başlamıştır. Yusuf Güney Gün menajerlik şirketine bağlıdır. 3. Sınıfa gitmektedir. Aşk Ağlatır dizisiyle yıldızı parlamıştır.

Rol aldığı diziler

  • 2018-İstanbullu Gelin
  • 2018-Keşke Hiç Büyümeseydik
  • 2019-Aşk Ağlatır
  • 2021-Kardeşlerim

Resmi hesabı

Akpınar, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Hesapları ebeveynleri tarafından yönetilmektedir. İnstagram hesabında 178 gönderisi ve 11 bin takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı ise: @aklinakpinarofficial

Kostümleri

Giyim markalarında aktif bir şekilde modellik yapan küçük oyuncunun kıyafetleri yetişkinler ve özellikle çocuklar tarafından merak edilmektedir. Kullanılan markalarla ilgili henüz bir açıklama yoktur.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Aylin AkpınarKardeşlerimEmel
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