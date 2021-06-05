İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Kardeşlerim dizisindeki Meral karakteri kimdir?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Kardeşlerim dizisindeki Meral karakteri kimdir? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 5 Haziran 2021 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:15
Kardeşlerim dizisindeki Meral karakteri kimdir?
Takip Et:

Cihan Şimşek, Sabahattin Yakut, Recep Usta, Simge Selçuk gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin kadrosu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kadroya geçenlerde yeni bir ünlü daha eklendi. Ünlü manken Seda Kırımlıoğlu’nun dizide Meral karakterini canlandıracağı ortaya çıktı. Yeni katılan ünlü manken Seda Kırımlıoğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu.

 

Meral karakterini canlandıran Seda Kırımlıoğlu kimdir?

27 Şubat 1985 doğumlu olan 36 yaşındaki ünlü manken Seda Kırımlıoğlu, Antalya’da doğmuştur. Miss Tourism Turkey 2005 yılında Türkiye Güzeli olan Seda Kırımlıoğlu, Model of The Universe yarışmasında da Dünya ikincisi olmayı başarmıştır. 2003 yılından beri kariyerini sürdürmekte olan Seda Kırımlıoğlu genellikle modelliği, mankenliği ve sunuculuğuyla ünlüdür. Güzel mankenin ilk dizi çalışması olan Kardeşlerim dizisinde nasıl bir performans sergileyeceğiyse merak konusu.


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seda KırımlıoğluMeralKardeşlerim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Elif (Zümre Meğreli) kimdir?
Kardeşlerim dizisindeki Meral karakteri kimdir?
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı dizisinin Asuman'ı Hazal Çağlar'ın hayat hikayesi!
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
A101 ürünlerinden E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Açıktan öğretim üniversite kayıt tarihleri ne zamandır? Açıktan üniversite okuyanlar öğrenci haklarından yararlanabilir mi?
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici inceleme ve kullanıcı yorumları
Rüyada para alma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada para alma görmek rüyasının tabiri
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2021 yılı burs miktarı
Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmenin tabirleri ve yorumları
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İstenmeyen smslerden kurtulmak için neler yapılabilir? 2021
5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışında ne var?
Akrep dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışında ne var?
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar 592. bölüm full izle! Arka Sokaklar son bölüm tek parça Kanal D 4 Haziran 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.