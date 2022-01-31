Kardeşlerim dizisindeki Doruk kimdir?

Merak edilen karakterlerin başında da başrolde oynayan Doruk karakteri geliyor. Doruk'un Asiye ile yaşadığı aşk en çok konuşulan ve en çok merak edilen konuların başında gelirken Doruk hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.

Doruk'un gerçek ismi Onur Seyit Yaran'dır. TRT ekranlarında yayınlanan ve başarılı bir yapım olan Vuslat dizisi kadrosuna dahil olmuş ve burda finans uzmanı Enes karakterine hayat vermişti.

1996 senesinde dünyaya gözlerini açan ve Haliç Üniversitesinde eğitim hayatını tamamlayan oyuncu burada spor akademisini bitirmiştir. Milli satranç oyunlarında ülkemizi temsil etme başarısı göstermiştir. 2016 yılına gelindiğinde ise hayatına etki edecek birşey oldu ve Best Model Of Turkey adlı güzellik yarışmasına katıldı ve bu yarışmada birinci oldu.

Çevresindekilerin desteği ile oyunculuk kariyerine başladı. İlk tecrübesini TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisine dahil oldu ve burada başarılı bir oyunculuk sergiledi. Dizide Canberk rolünde oynadı. Oyunculuğa hızlı biğr geçiş yapsa da oyunculuk konusunda gerekli eğitimleri aldı.

Best Model yarışmasında birinci olsa da oyunculuğu ile gündeme gelmek istediğini her fırsatta dile getiriyor.