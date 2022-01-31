İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük 112 lira kazanç!
Son Dakika
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük...
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...

Kardeşlerim dizisindeki Doruk kimdir?

Son zamanların en çok izlenen yapımlarından olan ve gençler arasında oldukça sevilen dizi olan Kardeşlerim dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizide ki karakterlerde hali ile merak ediliyor.

31 Ocak 2022 Pazartesi 16:18
Kardeşlerim dizisindeki Doruk kimdir?
Takip Et:

Merak edilen karakterlerin başında da başrolde oynayan Doruk karakteri geliyor. Doruk'un Asiye ile yaşadığı aşk en çok konuşulan ve en çok merak edilen konuların başında gelirken Doruk hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.

Doruk'un gerçek ismi Onur Seyit Yaran'dır. TRT ekranlarında yayınlanan ve başarılı bir yapım olan Vuslat dizisi kadrosuna dahil olmuş ve burda finans uzmanı Enes karakterine hayat vermişti.

1996 senesinde dünyaya gözlerini açan ve Haliç Üniversitesinde eğitim hayatını tamamlayan oyuncu burada spor akademisini bitirmiştir. Milli satranç oyunlarında ülkemizi temsil etme başarısı göstermiştir. 2016 yılına gelindiğinde ise hayatına etki edecek birşey oldu ve Best Model Of Turkey adlı güzellik yarışmasına katıldı ve bu yarışmada birinci oldu.

Çevresindekilerin desteği ile oyunculuk kariyerine başladı. İlk tecrübesini TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisine dahil oldu ve burada başarılı bir oyunculuk sergiledi. Dizide Canberk rolünde oynadı. Oyunculuğa hızlı biğr geçiş yapsa da oyunculuk konusunda gerekli eğitimleri aldı.

Best Model yarışmasında birinci olsa da oyunculuğu ile gündeme gelmek istediğini her fırsatta dile getiriyor.



Son Güncelleme: 31.01.2022 16:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimDoruk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cruel Summer dizisinin konusu nedir?
Cruel Summer dizisinin konusu nedir?
Taşıyıcı Anne filminin konusu nedir?
Taşıyıcı Anne filminin konusu nedir?
Aamir Khan kimdir, nerelidir? Aamir Khan biyografisi
Aamir Khan kimdir, nerelidir? Aamir Khan biyografisi
Kaan Yalçın kimdir? Nerelidir?
Kaan Yalçın kimdir? Nerelidir?
Gönül Dağı Şevket kimdir? Özer Arslan hakkında bilgiler
Gönül Dağı Şevket kimdir? Özer Arslan hakkında bilgiler
Camdaki Kız Canan ( Hande Ataizi ) kimdir?
Camdaki Kız Canan ( Hande Ataizi ) kimdir?

Popüler Haberler

Kardeşlerim dizisindeki Doruk kimdir?
Nisan ayı balıkları neler? Nisan'da hangi balıklar yenir? Nisan ayı sebze meyveleri!
Cruel Summer dizisinin konusu nedir?
1 Şubat 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Şubat Salı at yarışı programı
Taşıyıcı Anne filminin konusu nedir?
TJK 31 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Aamir Khan kimdir, nerelidir? Aamir Khan biyografisi
KOSGEB'DEN spor faaliyetlerine destek
4449437 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
4449393 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Adnan Biricik kimdir? Adnan Biricik görev aldığı dizi ve filmler
Fazla mesai nasıl hesaplanır? Fazla mesai ücretleri ne kadar?
İBB Halk Süt için başvurular nasıl yapılır?
Ücretsiz iddaa kupon sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bedava iddaa kuponu sorgulama
QNB Finansbank'tan KOBİ’lere özel işe devam kredisi müjdesi!
08504841941 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 31 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Oyuncu ve manken Faik Ergin kimdir?
08504841318 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni ne?
Kaan Yalçın kimdir? Nerelidir?
Gönül Dağı Şevket kimdir? Özer Arslan hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.