Kardeşlerim dizisinde son durum nedir? Final yapacak mı? Sezon finali ne zaman?

Cumartesi günleri ATV ekranlarını süsleyen Kardeşlerim dizisi, NGM yapımı, yönetmenliğini Serkan Birinci’ nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizi Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar gibi usta oyuncu kadrosuyla oldukça başarıla olmakta. Bunun yanı sıra reyting sıralamalarında ilk başlarda olarak sevenlerini şaşırtmadı. Fakat olurda bu sonuçlar düşürse dizi final yapar mı? Akıllarda oluşan bu soruyu şöyle yanıtlayalım.

Kardeşlerim dizisi final mi? Sezon finali mi yapıyor?

Bu konu hakkında şunu diyebiliriz ki dizi yakın zamanda final yapmayacak. İzleyici tarafından o kadar çok beğenildi ki final söz konusu bile olamaz gibi geliyor. Sezon finali için net olmayan bir tarih belirlenmese de biz yaz aylarının başlangıcı gibi olacağını tahmin ediyoruz. Eylül- ekim gibide tekrar sevenleriyle buluşacak.