İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Kardeşlerim dizisinde Erhan karakterini Sabahattin Yakut canlandırıyor

Atv ekranlarında yeni dizi Kardeşlerim izleyicilerle buluşmaya hazırlanmaktadır. Dizide Erhan karakterine hayat veren Sabahattin Yakut aslında kimdir? Daha önce hangi diziler ve filmlerde izleyicilerin karşısına çıkmıştır? Sizler için araştırdık haberimizde okuyabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:11
Kardeşlerim dizisinde Erhan karakterini Sabahattin Yakut canlandırıyor
Takip Et:

Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir?

Kardeşlerim dizisi ile ekranlara gelecek olan yeni dizide Erhan karakterine Sabahattin Yakut can verecektir.  Atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan yeni diziye yeni oyuncularda dâhil olmaya başlamaktadır. Erhan karakterini canlandıran Sabahattin Yakut kimdir?

Dizinin konusu izleyicilerde merak uyandırmaya şimdiden başladı. Dizide 4 kardeşin hayat mücadelesini konu almaktadır. Serkan Birincinin yönettiği dizide Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Halil Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi oyuncular rol almaktadır. 

Erhan karakterine hayat verecek olan Sabahattin Yakut 7 Haziran 1981 yılında Manisa’da dünyaya gözlerini açmıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okumuştur. 2021 yılında ilk filmi olan Jin filminde rol almıştır.

Kanal D’ de 2018 yılında yayınlanan Muhteşem İkli dizisinde Volkan Önder karakterini canlandırmıştır. Avlu dizisinde de karşımıza Durmuş Gezer olarak çıkmıştır. Tiyatro oyununda da rol alan oyuncu son dizisi olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Fazıl rolünde izleyicilerin karşısına çıkmıştır.  



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVKardeşlerimSabahattinyakutErhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın oyuncuları kimler?
Reha Özcan'ın Mucize Doktor dizisinden ayrılma nedeni belli oldu!
Reha Özcan'ın Mucize Doktor dizisinden ayrılma nedeni belli oldu!
Exxen yeni bir dizi daha çekiyor.
Exxen yeni bir dizi daha çekiyor.
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın konusu ve oyuncuları
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın konusu ve oyuncuları
Survivor Berkay, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu çıktı!
Survivor Berkay, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu çıktı!
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı

Popüler Haberler

Kardeşlerim dizisinde Erhan karakterini Sabahattin Yakut canlandırıyor
Altın ne kadar oldu? 15 Şubat 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 15 Şubat 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Şubat 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 15 Şubat 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 15 Şubat 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Şubat 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2021 Pazartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 15 Şubat 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 15 Şubat 2021 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Şubat 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Şubat 2021 Pazartesi
Yasak Elma'da Halit yaşıyor mu, geri mi dönüyor?
Zümrüdü Anka dizisi konusu nedir?
Masumlar Apartmanı'nda İnci ile Han evlenecekler mi? Dizide yaşanan olaylar gerçek mi?
Marketler hafta sonu kısıtlamasında açık mı kapalı mı?
isim şehir oyunu nasıl oynanır? İsim şehir oyunu kuralları
Survivor 2021' e yedeklerden gelen Berkay Yuvakuran kim? Kaç yaşındadır? Sevgilisi var mı?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
BİM reyonlarında Pubg oyun setleri kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor
Kanal D canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Carrefour marketten sevgililer gününe özel fırsatlar!
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.